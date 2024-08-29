Коко Гофф поделилась ожиданиями от матча со Свитолиной на US Open
Коко ожидает непростого матча
Действующая чемпионка US Open Коко Гофф призналась, что ей придется показать «свой лучший теннис», чтобы победить Элину Свитолину в третьем раунде американского мейджора.
«Свитолина – сложный соперник, опытный игрок. Я играла с ней ранее в Окленде, и это был очень тяжелый матч. Я знаю, что мне придется показать свой лучший теннис, чтобы выиграть у нее.
Свитолина – хороший универсальный игрок. На корте она может делать в принципе все. Она стабильно играет с задней линии. Когда я встречалась с ней в Окленде, у нас было много розыгрышей, которые требовали физических сил. Для меня вызов будет в том, чтобы найти баланс между тем, чтобы быть агрессивной и не позволять ей диктовать игру, но при этом также не наделать слишком много ошибок. Она сильная соперница, и вы знаете, независимо от того, в какой форме она находится, я думаю, что её всегда будет трудно победить», – сказала Гофф.
Ранее букмекеры оценили шансы Свитолиной в матче 3-го раунда US Open.
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