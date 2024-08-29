Коко Гофф поделилась ожиданиями от матча со Свитолиной на US Open

Действующая чемпионка US Open Коко Гофф призналась, что ей придется показать «свой лучший теннис», чтобы победить Элину Свитолину в третьем раунде американского мейджора.

«Свитолина – сложный соперник, опытный игрок. Я играла с ней ранее в Окленде, и это был очень тяжелый матч. Я знаю, что мне придется показать свой лучший теннис, чтобы выиграть у нее.

Свитолина – хороший универсальный игрок. На корте она может делать в принципе все. Она стабильно играет с задней линии. Когда я встречалась с ней в Окленде, у нас было много розыгрышей, которые требовали физических сил. Для меня вызов будет в том, чтобы найти баланс между тем, чтобы быть агрессивной и не позволять ей диктовать игру, но при этом также не наделать слишком много ошибок. Она сильная соперница, и вы знаете, независимо от того, в какой форме она находится, я думаю, что её всегда будет трудно победить», – сказала Гофф.

Ранее букмекеры оценили шансы Свитолиной в матче 3-го раунда US Open.