Букмекеры оценили шансы Костюк и Свитолиной в матчах 3-го раунда US Open

30 августа по местному времени состоятся поединки третьего раунда основной сетки Открытого чемпионата США по теннису с участием двух украинских теннисисток, которые продолжают борьбу в женском одиночном разряде.

Марта Костюк на стадии 1/16 финала сразится с 12-й ракеткой мира Эммой Наварро. По мнению, букмекеров, представительница США имеет чуть больше шансов на успех в этом противостоянии – коэффициент 1.62 против 2.34 на украинку. Недавно девушки играли на большом турнире в Торонто, где Наварро победила со счетом 7:5, 7:5.

Элина Свитолина сыграет с действующей чемпионкой US Open Коко Гофф. В этом противостоянии американка также будет фавориткой – коэффициент 1.42 против 2.94 на украинку. Ранее теннисистки сыграли два матча, счет равный.

Отметим, что победительницы этих двух матчей сыграют между собой в 1/8 финала.