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  4. Именитый клуб уволил Пирло с поста главного тренера
Италия
29 августа 2024, 15:34 |
740
1

Именитый клуб уволил Пирло с поста главного тренера

Легендарный хавбек больше не работает с «Сампдорией»

29 августа 2024, 15:34 |
740
1
Именитый клуб уволил Пирло с поста главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Клуб итальянской Серии В «Сампдория» уволил с поста главного тренера Андреа Пирло.

45-летний итальянец работал с генуэзской командой с лета 2023 года. В прошлом сезоне не смог вернуть «Сампдорию» в Серию А, проиграв «Палермо» в первом раунде плей-офф за повышение в классе.

В новом сезоне Серии В «Сампдория» также стартовала провально, набрав всего одно очко в трех матчах.

«Сампдория» была третьим клубом в тренерской карьере Пирло. Ранее легендарный хавбек работал с «Ювентусом» и турецким «Фатих Карагюмрюк».

Ожидается, что на посту главного тренера «Сампдории» Пирло заменит Андреа Соттиль, последним местом работы которого была «Салернитана».

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Сампдория Андреа Пирло отставка Серия B
Олег Дидух Источник: Sky Sport Italia
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Перець
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