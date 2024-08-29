Именитый клуб уволил Пирло с поста главного тренера

Клуб итальянской Серии В «Сампдория» уволил с поста главного тренера Андреа Пирло.

45-летний итальянец работал с генуэзской командой с лета 2023 года. В прошлом сезоне не смог вернуть «Сампдорию» в Серию А, проиграв «Палермо» в первом раунде плей-офф за повышение в классе.

В новом сезоне Серии В «Сампдория» также стартовала провально, набрав всего одно очко в трех матчах.

«Сампдория» была третьим клубом в тренерской карьере Пирло. Ранее легендарный хавбек работал с «Ювентусом» и турецким «Фатих Карагюмрюк».

Ожидается, что на посту главного тренера «Сампдории» Пирло заменит Андреа Соттиль, последним местом работы которого была «Салернитана».