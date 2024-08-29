Наоми Осака – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 августа экс-первая ракетка мира Наоми Осака (№88 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

Во втором раунде японка сразится против чешки Каролины Муховой (№52 WTA). Встреча состоится в вечерней сесси на стадионе Артура Эша. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Варвары Лепченко (№199 WTA) или Анастасии Потаповой (№38 WTA).

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