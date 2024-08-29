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  4. Наоми Осака – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
29 августа 2024, 15:22 |
123
0

Наоми Осака – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на US Open

29 августа 2024, 15:22 |
123
0
Наоми Осака – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

30 августа экс-первая ракетка мира Наоми Осака (№88 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

Во втором раунде японка сразится против чешки Каролины Муховой (№52 WTA). Встреча состоится в вечерней сесси на стадионе Артура Эша. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Варвары Лепченко (№199 WTA) или Анастасии Потаповой (№38 WTA).

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Наоми Осака Каролина Мухова смотреть онлайн US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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