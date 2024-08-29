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Панатинаикос
29.08.2024 21:00 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
Ланс
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Лига конференций
29 августа 2024, 15:23 | Обновлено 29 августа 2024, 15:36
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0

Панатинаикос – Ланс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Sport.ua анонсирует интересный матч, который пройдет 29 августа в 21:00

29 августа 2024, 15:23 | Обновлено 29 августа 2024, 15:36
43
0
Панатинаикос – Ланс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Ланс

29 августа на Олимпийском стадионе Афин пройдет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором Панатинаикос встретится с Лансом. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Панатинаикос

Команда Панатинаикос в прошлом сезоне оставила достаточно противоречивое впечатление. Если в предыдущем розыгрыше было взято второе место, то весной уже откатились на четвертое. Но, с другой стороны, столичный клуб взял кубок Греции, уже в 30-й раз в своей истории. Этого хватило, чтобы стартовать в Лиге Европы.

Зелено-белые в Лиге Европы прошли только первого соперника – болгарский Ботев (2:1 дома, 4:0 в Плодвиве). Впрочем, дальше Панатинаикосу не повезло: с Аяксом обменялись выездными победами со счетом 1:0, и только в невероятно драматичной и затяжной серии пенальти нидерландский гранд прошел дальше. А Панатинаикос отправился в Лигу конференций. Во встрече с Лансом во Франции греческий клуб, пропустив два гола до перерыва, потом ответил своим забитым мячом во втором тайме и сохранил интригу (1:2).

Ланс

Клуб Ланс долгое время болтался во втором дивизионе страны. Но, наконец-то вернувшись и потратив немного времени на то, чтобы освоиться в Лиге 1, кроваво-золотые стали главной сенсацией позапрошлого сезона во Франции, заняв второе место. Прошлой осенью команда играла в групповом этапе Лиги чемпионов, причем обогнала в группе Севилью.

С третьего места французская команда попала в плей-офф Лиги Европы, где не задержалась. А на внутренней арене откатилась аж на седьмое место. В итоге вместо Франка Эза, автора всех успехов, пришел молодой тренер Уилл Стил. И дебютировал с победы на поле Анже (1:0). Затем команда бельгийского тренера принимала греческий Панатинаикос в Лиге конференций и добилася непростой победы (2:1).

Статистика личных встреч

В 1998 году в Лиге чемпионов команда обменялись победами. Через 9 лет, в Кубке УЕФА, французы оказались сильнее – 3:1 дома и 0:0 в Греции. В первом матче Лиги конференций Ланс выиграл со счетом 2:1.

Прогноз

Букмекерская контора GBET считает, что исход может быть любым, хотя все же лояльнее к французам. Но Лансу главное – не проиграть и, значит, не пропустить. Ждем тотал меньше 2.5 голов (коэффициент – 1.90).

Прогноз Sport.ua
Панатинаикос
29 августа 2024 -
21:00
Ланс
Тотал меньше 2.5 1.90 Сделать ставку
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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