Байндл / Волынец – Костюк / Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на US Open
29 августа украинские теннисистки Катерина Байндл и Марта Костюк начнут выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде матчем между собой.
В первом раунде Байндл и Кэти Волынец из США сыграют против Костюк и Елены-Габриэлы Русе. Встреча состится 2-м запуском на корте №15 после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Лучия Бронцетти / Людмила Самсонова – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд.
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