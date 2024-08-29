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US Open
29 августа 2024, 14:42 | Обновлено 29 августа 2024, 14:43
184
0

Байндл / Волынец – Костюк / Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на US Open

29 августа 2024, 14:42 | Обновлено 29 августа 2024, 14:43
184
0
Байндл / Волынец – Костюк / Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

29 августа украинские теннисистки Катерина Байндл и Марта Костюк начнут выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде матчем между собой.

В первом раунде Байндл и Кэти Волынец из США сыграют против Костюк и Елены-Габриэлы Русе. Встреча состится 2-м запуском на корте №15 после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Лучия Бронцетти / Людмила Самсонова – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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