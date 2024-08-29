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US Open
29 августа 2024, 14:20 | Обновлено 29 августа 2024, 14:26
541
2

Чемпионка US Open высказалась о травле в Интернете

Коко Гофф поддержала Каролин Гарсию

29 августа 2024, 14:20 | Обновлено 29 августа 2024, 14:26
541
2
Чемпионка US Open высказалась о травле в Интернете
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Чемпионка US Open 2023 Коко Гофф прокомментировала заявление француженки Каролин Гарсии, которая высказалась об оскорбительных комментариях в социальных сетях.

– Какова была ваша реакция на пост Каролин Гарсии об оскорблениях, которые она получила после проигрыша в первом раунде US Open?
– Я не видела ее сообщения, но меня проинформировали об этом. Очевидно, что это тяжело. Особенно когда я была младше, я понятия не имела, что такое бывает. Сначала я просто подумала, что меня преследуют. Потом я поняла, что все сталкиваются с этим.

Это тяжело, потому что ты слышишь много неприятных слов, люди обсуждают твою внешность, внешность твоей семьи и все такое. Если ты и так борешься с собственными ментальными проблемами, а тут еще люди копают глубже, это тяжело. Лично я просто блокирую. Я буквально трачу по 30 минут на то, чтобы заблокировать всех людей. Мне действительно все равно. Они такие: «Ты говоришь что-нибудь, и она блокирует». Да, это так (смеется). Я не хочу это читать, так что пока.

Люди злились. А мне было, вроде как, все равно. Я имею право не читать негатив о себе. Как вы имеете право писать такое, так и я имею право блокировать это. Это неприятно. Очевидно, что блокировка может сделать очень немногое. Люди создают новые аккаунты.

Не знаю, как у других игроков. Я просто стараюсь не читать это и не принимать слишком близко к сердцу. Я знаю, что многие турниры пытаются фильтровать это с помощью ИИ. Я надеюсь, что с развитием технологий это поможет.

Это тяжело, у тебя может быть хороший день, а потом кто-то буквально говорит тебе: «О, иди убей себя». И ты такой: «Хорошо, спасибо».

Я очень надеюсь, что игроки просто продолжат не обращать на это внимания, и особенно Каролин. Она очень милая девушка. Я всегда говорю, что люди могут быть более внимательными и добрыми, но, знаете, миллионы людей говорили это, и лишь немногие прислушиваются. Надеюсь, в будущем инструменты ИИ помогут в этом вопросе», – сказала Коко.

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Коко Гофф Каролин Гарсия US Open 2024
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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Трегубов Дмитро
Всі дії в інтернеті мають бути паспортизовані - хоча б у прихованому вигляді за необхідності притягнення до кримінальної відповідальності в певних випадках
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+1
Falko
Як все складно. Блокуєш, блокуєш, щоразу витрачаєш по пів години, а вони створюють нові аккаунти і лізуть, лізуть...
А просто випилятись зі стаграма чи хоча б не заходити туди щоразу слабо?
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