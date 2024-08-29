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Англия
29 августа 2024, 14:16 | Обновлено 29 августа 2024, 14:27
167
1

Мог быть конкурентом Лунина. Известно, кто заменит Рэмсдейла в Арсенале

«Канониры» хотят подписать Джоана Гарсию из «Эспаньола»

29 августа 2024, 14:16 | Обновлено 29 августа 2024, 14:27
167
1
Мог быть конкурентом Лунина. Известно, кто заменит Рэмсдейла в Арсенале
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоан Гарсия

Лондонский «Арсенал» серьезно интересуется испанским вратарем «Эспаньола» Джоаном Гарсией, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, «канониры» предложили за 23-летнего футболиста 20 миллионов евро с учетом бонусов, но «Эспаньол» пока что готов отпустить его лишь за сумму отступных – 30 миллионов.

В сезоне 2023/24 Джоан Гарсия провел 14 матчей во втором дивизионе Испании, пропустив 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Джоаном Гарсией интересовался «Реал».

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Gargantua81
мода на испанских вратарей. пожалуй сильнейшая вратарская школа сейчас.
А были времена когда кроме Субисаретты и не было никого в Испании.
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