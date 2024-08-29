Мог быть конкурентом Лунина. Известно, кто заменит Рэмсдейла в Арсенале

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«Канониры» хотят подписать Джоана Гарсию из «Эспаньола»
Лондонский «Арсенал» серьезно интересуется испанским вратарем «Эспаньола» Джоаном Гарсией, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
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По информации источника, «канониры» предложили за 23-летнего футболиста 20 миллионов евро с учетом бонусов, но «Эспаньол» пока что готов отпустить его лишь за сумму отступных – 30 миллионов.
В сезоне 2023/24 Джоан Гарсия провел 14 матчей во втором дивизионе Испании, пропустив 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Джоаном Гарсией интересовался «Реал».
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