Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С кем сыграют Мудрик, Зинченко и Миколенко? Жребий 1/16 финала Кубка лиги
Англия
29 августа 2024, 13:53 | Обновлено 29 августа 2024, 14:08
289
1

С кем сыграют Мудрик, Зинченко и Миколенко? Жребий 1/16 финала Кубка лиги

Противостояния состоят из одного матча, игры пройдут с 17 по 25 сентября

29 августа 2024, 13:53 | Обновлено 29 августа 2024, 14:08
289
1
С кем сыграют Мудрик, Зинченко и Миколенко? Жребий 1/16 финала Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка английской лиги.

Противостояния будут состоять из одного матча. Поединки пройдут с 17 по 25 сентября.

Челси, за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик, дома сыграет против клуба Барроу из 4-го дивизиона.

Арсенал с украинским защитником Александром Зинченко получил в соперники команду Болтон (3-й дивизион), игра пройдет в Лондоне.

Эвертон, цвета которого защищает Виталий Миколенко, проведет поединок с Саутгемптоном, клубом АПЛ.

По итогам жеребьевки Брентфорд с молодым украинцем Егором Ярмолюком, померится силами с командой Лейтон Ориент (3-й дивизион).

Кубок английской лиги

1/16 финала, 17–25 сентября (в скобках указан дивизион)

  • Уимблдон (4) – Ньюкасл Юнайтед (1)
  • Блэкпул (3) – Шеффилд Уэнсдей (2)
  • Брентфорд (1) – Лейтон Ориент (3)
  • Брайтон (1) – Вулверхэмптон (1)
  • Челси (1) – Барроу (4)
  • Ковентри Сити (2) – Тоттенхэм Хотспур (1)
  • Эвертон (1) – Саутгемптон (1)
  • Манчестер Юнайтед (1) – Барнсли (3)
  • Престон Норт Энд (2) – Фулхэм (1)
  • Куинз Парк Рейнджерс (2) – Кристал Пэлас (1)
  • Сток Сити (2) – Флитвуд Таун (4)
  • Уолсолл (4) – Лестер Сити (1)
  • Арсенал (1) – Болтон Уондерерс (3)
  • Ливерпуль (1) – Вест Хэм Юнайтед (1)
  • Манчестер Сити (1) – Уотфорд (2)
  • Уикомб Уондерерс (3) – Астон Вилла (1)

По теме:
Мог быть конкурентом Лунина. Известно, кто заменит Рэмсдейла в Арсенале
Челси отпустит вратаря, который был основным в прошлом сезоне
Сарвет – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок английской лиги по футболу жеребьевка Михаил Мудрик Александр Зинченко Виталий Миколенко Егор Ярмолюк Уимблдон (футбольный клуб) Ньюкасл Блэкпул Шеффилд Уэнсдей Брентфорд Лейтон Ориент Брайтон Вулверхэмптон Челси Барроу Ковентри Тоттенхэм Эвертон Саутгемптон Манчестер Юнайтед Барнсли Престон Фулхэм Кристал Пэлас Куинз Парк Рейнджерс Сток Сити Флитвуд Таун Уолсолл Лестер Арсенал Лондон Болтон Ливерпуль Вест Хэм Манчестер Сити Уотфорд Уиком Манчестер Сити - Уотфорд Астон Вилла
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
Бокс | 28 августа 2024, 17:48 12
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому

Супертяж сделал большой подарок

Лига Европы. Уже известны 24 из 36 участников, среди них и Динамо
Футбол | 29 августа 2024, 06:45 18
Лига Европы. Уже известны 24 из 36 участников, среди них и Динамо
Лига Европы. Уже известны 24 из 36 участников, среди них и Динамо

В участники ЛЕ добавились Карабах, Славия Прага, Мидтьюлланд, Буде-Глимт

Гармаш кратко отреагировал на слухи о переводе в дубль Металлиста 1925
Футбол | 29.08.2024, 13:56
Гармаш кратко отреагировал на слухи о переводе в дубль Металлиста 1925
Гармаш кратко отреагировал на слухи о переводе в дубль Металлиста 1925
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Футбол | 29.08.2024, 07:32
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Теннис | 29.08.2024, 03:53
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
І тут МЮ пи..и вигребе
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
28.08.2024, 00:15
Футбол
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
27.08.2024, 17:22 12
Футбол
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
28.08.2024, 06:23 41
Футбол
Экс-чемпион мира Тони назвал трех современных боксеров, которые лучше Усика
Экс-чемпион мира Тони назвал трех современных боксеров, которые лучше Усика
28.08.2024, 00:01
Бокс
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
28.08.2024, 08:41
Бокс
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
28.08.2024, 20:29
Теннис
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 166
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем