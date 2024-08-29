С кем сыграют Мудрик, Зинченко и Миколенко? Жребий 1/16 финала Кубка лиги
Противостояния состоят из одного матча, игры пройдут с 17 по 25 сентября
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка английской лиги.
Противостояния будут состоять из одного матча. Поединки пройдут с 17 по 25 сентября.
Челси, за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик, дома сыграет против клуба Барроу из 4-го дивизиона.
Арсенал с украинским защитником Александром Зинченко получил в соперники команду Болтон (3-й дивизион), игра пройдет в Лондоне.
Эвертон, цвета которого защищает Виталий Миколенко, проведет поединок с Саутгемптоном, клубом АПЛ.
По итогам жеребьевки Брентфорд с молодым украинцем Егором Ярмолюком, померится силами с командой Лейтон Ориент (3-й дивизион).
Кубок английской лиги
1/16 финала, 17–25 сентября (в скобках указан дивизион)
- Уимблдон (4) – Ньюкасл Юнайтед (1)
- Блэкпул (3) – Шеффилд Уэнсдей (2)
- Брентфорд (1) – Лейтон Ориент (3)
- Брайтон (1) – Вулверхэмптон (1)
- Челси (1) – Барроу (4)
- Ковентри Сити (2) – Тоттенхэм Хотспур (1)
- Эвертон (1) – Саутгемптон (1)
- Манчестер Юнайтед (1) – Барнсли (3)
- Престон Норт Энд (2) – Фулхэм (1)
- Куинз Парк Рейнджерс (2) – Кристал Пэлас (1)
- Сток Сити (2) – Флитвуд Таун (4)
- Уолсолл (4) – Лестер Сити (1)
- Арсенал (1) – Болтон Уондерерс (3)
- Ливерпуль (1) – Вест Хэм Юнайтед (1)
- Манчестер Сити (1) – Уотфорд (2)
- Уикомб Уондерерс (3) – Астон Вилла (1)
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