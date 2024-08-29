С кем сыграют Мудрик, Зинченко и Миколенко? Жребий 1/16 финала Кубка лиги

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка английской лиги.

Противостояния будут состоять из одного матча. Поединки пройдут с 17 по 25 сентября.

Челси, за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик, дома сыграет против клуба Барроу из 4-го дивизиона.

Арсенал с украинским защитником Александром Зинченко получил в соперники команду Болтон (3-й дивизион), игра пройдет в Лондоне.

Эвертон, цвета которого защищает Виталий Миколенко, проведет поединок с Саутгемптоном, клубом АПЛ.

По итогам жеребьевки Брентфорд с молодым украинцем Егором Ярмолюком, померится силами с командой Лейтон Ориент (3-й дивизион).

Кубок английской лиги

1/16 финала, 17–25 сентября (в скобках указан дивизион)