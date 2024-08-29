ШАРАН – о списке Реброва: «Хотел бы видеть, как освежают сборную Украины»

После более чем двухмесячной паузы к игре возвращается национальная сборная Украины. Наша команда померяется силами с командами Албании (7 сентября) и Чехии (10 сентября). Обе игры пройдут в чешской столице. Сергей Ребров вызвал на эти противостояния 26 исполнителей.

Известный украинский тренер Владимир Шаран уверен, что состав национальной сборной Украины следует медленно омолаживать и давать шанс проявить себя не только нашим игрокам из европейских чемпионатов, но и тем, кто играет в УПЛ.

«Хотел бы видеть, как освежают сборную. Хотел видеть Алексея Гуцуляка и Александра Назаренко из «Полесья». Они скоростные, играют на атаку, хорошо себя проявляют именно в том стиле игры, который исповедует Сергей Ребров», – рассказал Шаран.