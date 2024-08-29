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  4. ШАРАН – о списке Реброва: «Хотел бы видеть, как освежают сборную Украины»
Лига наций
29 августа 2024, 13:42 | Обновлено 29 августа 2024, 13:43
416
2

ШАРАН – о списке Реброва: «Хотел бы видеть, как освежают сборную Украины»

Известный тренер ждал вызова Алексея Гуцуляка и Александра Назаренко

29 августа 2024, 13:42 | Обновлено 29 августа 2024, 13:43
416
2
ШАРАН – о списке Реброва: «Хотел бы видеть, как освежают сборную Украины»
УПЛ. Александр Назаренко

После более чем двухмесячной паузы к игре возвращается национальная сборная Украины. Наша команда померяется силами с командами Албании (7 сентября) и Чехии (10 сентября). Обе игры пройдут в чешской столице. Сергей Ребров вызвал на эти противостояния 26 исполнителей.

Известный украинский тренер Владимир Шаран уверен, что состав национальной сборной Украины следует медленно омолаживать и давать шанс проявить себя не только нашим игрокам из европейских чемпионатов, но и тем, кто играет в УПЛ.

«Хотел бы видеть, как освежают сборную. Хотел видеть Алексея Гуцуляка и Александра Назаренко из «Полесья». Они скоростные, играют на атаку, хорошо себя проявляют именно в том стиле игры, который исповедует Сергей Ребров», – рассказал Шаран.

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Владимир Шаран Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций Алексей Гуцуляк Александр Назаренко
Владимир Клепач Источник: zbirna.com
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Комментарии 2
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luceorius
 Дивно, що Ребров досі не озвучив завдання збірної у цій ЛН. Схоже, що обпікшись на ЧЄ, таким чином дмухає на холодне. А коли немає завдання, то немає і відповідальності. Просто турпоїздка, як мовиться і людей побачити, і себе показати, хоча, чесно кажучи, показувати  нічого. 
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potemkin78
да там пол команды до 25 лет
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