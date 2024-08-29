«Это ее заслуга». Дарт прокомментировала поражение от Костюк на US Open
Британка сожалеет, что не реализовала сетболы в первой партии
Британка Хэрриет Дарт прокомментировала поражение от Марты Костюк во втором раунде Открытого чемпионата США по теннису – 6:7(10), 1:6.
«Сегодня было довольно жарко. Хотя я все равно думаю, что играть было легче, чем сидеть прямо на солнце. По крайней мере, ты, знаешь, что можешь как-то охладиться, а не просто обливаться потом, и все такое. Но да, я думаю, что все там страдали, и зрители в том числе.
Был ли этот матч таким, что ускользнул от меня? Шансы были, по крайней мере, в том смысле, что в первом сете у меня было много сетпойнтов. Не знаю...У нас было несколько близких геймов, а потом, когда она немного вырвалась вперед, она разбросала много мячей, и все они попали в цель. Так что я хочу сказать, что это ее заслуга. Она хорошо играла в важные моменты. И, конечно, я разочарована тем, что не воспользовалась своими шансами.
В целом, я считаю, что это был конкурентный матч, и счет во втором сете не соответствует тому, что происходило на корте», – сказала Дарт на послематчевой пресс-конференции.
В следующем раунде Марта сразится против американки Эммы Наварро (№12 WTA).
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