«Это ее заслуга». Дарт прокомментировала поражение от Костюк на US Open

Британка Хэрриет Дарт прокомментировала поражение от Марты Костюк во втором раунде Открытого чемпионата США по теннису – 6:7(10), 1:6.



«Сегодня было довольно жарко. Хотя я все равно думаю, что играть было легче, чем сидеть прямо на солнце. По крайней мере, ты, знаешь, что можешь как-то охладиться, а не просто обливаться потом, и все такое. Но да, я думаю, что все там страдали, и зрители в том числе.

Был ли этот матч таким, что ускользнул от меня? Шансы были, по крайней мере, в том смысле, что в первом сете у меня было много сетпойнтов. Не знаю...У нас было несколько близких геймов, а потом, когда она немного вырвалась вперед, она разбросала много мячей, и все они попали в цель. Так что я хочу сказать, что это ее заслуга. Она хорошо играла в важные моменты. И, конечно, я разочарована тем, что не воспользовалась своими шансами.

В целом, я считаю, что это был конкурентный матч, и счет во втором сете не соответствует тому, что происходило на корте», – сказала Дарт на послематчевой пресс-конференции.

В следующем раунде Марта сразится против американки Эммы Наварро (№12 WTA).