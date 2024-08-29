ATP29 августа 2024, 13:22 |
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Урсу проиграл четвертому сеяному на челленджере в Китае
Вадим не смог пробиться в 1/4 финала
29 августа 2024, 13:22 |
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Украинский теннисист Вадим Урсу (№304 АТР) завершил выступления на хардовом челленджере в китайском Чжанцзягане.
Во втором раунде украинец уступил четверому сеяному Ясутаке Утияме из Японии (№197 АТР)
Чжанцзяган. Второй раунд
Вадим Урсу (Украина) – Ясутака Утияма (Япония) – 2:6, 1:6
Отметим, что Урсу с этой недели дебютировал в статусе первой ракетки Украины.
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