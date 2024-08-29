Урсу проиграл четвертому сеяному на челленджере в Китае

Украинский теннисист Вадим Урсу (№304 АТР) завершил выступления на хардовом челленджере в китайском Чжанцзягане.

Во втором раунде украинец уступил четверому сеяному Ясутаке Утияме из Японии (№197 АТР)

Чжанцзяган. Второй раунд

Вадим Урсу (Украина) – Ясутака Утияма (Япония) – 2:6, 1:6

Отметим, что Урсу с этой недели дебютировал в статусе первой ракетки Украины.