«Надо выкручиваться». Костюк прокомментировала запрет флагов на US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась мнением относительно правила US Open-2024 о запрете флагов.

«Я, честно, не знала об этом правиле. Я узнала о нем случайно, когда папа сказал по телефону, что у нас флаги здесь запрещены.

Каждый турнир по-разному – в Цинциннати в том году был скандал, и тогда запретили все флаги. Тогда другие турниры – Торонто разрешает, поэтому я не слежу за этим. К примеру, в первом матче видела очень много людей в наших футболках, и я так идентифицировала: «О, это наши». Флаги я сегодня увидела, это, конечно, очень приятно видеть флаги, видеть поддержку.

Я не знаю на счет правил, мне кажется, что прикольнее одеть футболку и это тоже будет как украинское знамя, чем то, что тебя могут выгнать. Оно прикольно, но лучше для своей безопасности.

[То, что здесь были люди с руссийскими флагами на футболках и организаторы ничего не могут с этим поделать] – это удивительно для меня. Это все равно флаг рф или рб, даже игроки этих стран не играют здесь. Мне кажется, это ненормально, что им разрешают.

Как был скандал на Australian Open в прошлом году – это не окей, особенно символика этих стран должна быть запрещена. Очень тяжело на это повлиять, могу сказать по своему опыту. Организаторам нужно быть максимально дипломатическими, и их не интересует, что мы испытываем наши эмоции. Такая жизнь, надо выкручиваться из этого», – сказала Костюк.

В третьем раунде US Open Марта сыграет с американкой Эммой Наварро (WTA №12).