Калинина впервые детально рассказала о причине снятия с Олимпиады

Украинская теннисистка Ангелина Калинина рассказала о причине скандального снятия с Олимпиады в Париже.

– Было много нареканий со стороны болельщиков после вашего снятия с Олимпиады. Сейчас сожалеете, что не вышли на матч?

– Я вообще настолько была, можно сказать, в раздрае от того, что так сложилось. Потому что я прилетела во Францию. Полагаю, что прилетела туда в хорошей форме, даже сыграла подготовительный турнир в Праге с целью разыграться перед Олимпиадой. Приехала, провела там две тренировки, два тренировочных полных дня.

Я просыпаюсь, идет дождь, у меня должен состояться матч с утра. Я приезжаю, разминаюсь под крышей и жду весь день своего матча. Поскольку мы играли не на большом корте, соответственно без крыши. Идет ливень, он не останавливался. Я весь день провела… Я раз 5 разминалась, потому что немного прекратился – и снова, немного прекратился – и снова. Я целый день была готова. Когда вечером сказали, что отбой, я приехала в деревню, легла спать, очнулась. И понимаю где-то в 5.00-6.00, что мне плохо. Я такая: «Всякое бывает». Я всегда до последнего, всегда сражаюсь, всегда делаю от себя все, что могу.

Просто под утро я понимаю, что не могу встать с постели. Меряю температуру – 38,6. 38,6! Здесь даже речь не шла о том, чтобы выйти на корт. Потому что Олимпиада и вообще турниры – это не просто о выходе на корт. Ты или полностью умираешь на том корте и играешь от и до… Но не с температурой 38,6. У нас не какое-то 10-секундное занятие. Это матч, который может длиться час, два, три, четыре. Это огромный кусок работы, к которой нужно максимум быть готовым на высоком пульсе. С 38,6 я понимала, что не могу встать с постели. Поэтому если кому-то это не понятно…

В прессе написали, насколько я понимаю, из-за чего было в мою сторону недоразумения, как же так. Потому что украинская пресса написала, что я чувствую себя неважно, что-то подобное.

– Там был кашель.

– Да-да, кашель. Да, но дело не в кашле. Дело в том, что когда температура 38,6, ты горишь, ты лежишь полусдохлый, из меня льется, мне плохо. Единственное, я сразу попросила забрать меня из номера, потому что я очень боялась, что могу заразить Даяну (Ястремскую – прим.). Я уехала сразу. Потом, когда я вернулась, я отлежала весь день. Почти через полтора дня полетела рейсом назад, туда, где я тренируюсь.

– А где вы тренируетесь?

– В Словакии. Я прилетела, сдала тест, он показал ковид. То есть вот так, – сказала Калинина.