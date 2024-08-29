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  4. Тарас МИХАЛИК: «Шапаренко не хватило исполнительского мастерства»
Лига чемпионов
29 августа 2024, 12:10 |
397
1

Тарас МИХАЛИК: «Шапаренко не хватило исполнительского мастерства»

Бывший игрок сборной Украины – об ответно матче «Динамо» с «Зальцбургом»

29 августа 2024, 12:10 |
397
1
Тарас МИХАЛИК: «Шапаренко не хватило исполнительского мастерства»
ФК Динамо Киев

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов футболисты киевского «Динамо» сыграли вничью с австрийским «Зальцбургом» – 1:1 и по сумме двух поединков выбыли из самого престижного европейского турнира.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик рассказал, чего не хватило киевлянам Австрии:

«Мне понравилось, как динамовцы действовали в Зальцбурге. Хотя, если откровенно, спастись после домашних – 0:2 в противостоянии с равным по силе визави, очень тяжело. Но следует отдать должное подопечным Александра Шовковского, которые играли с максимальной выкладкой, с четким планом. И если бы реализовали в дебюте голевой момент, то все могло закончиться в их пользу. Увы, не сложилось, более того, вскоре мяч уже оказался в сетке ворот киевлян. Ирония судьбы. Теперь, чтобы дело дошло до овертайма, надо было забивать уже трижды. Гости давили изо всех сил, но смогли только выравнять положение. Были еще опасные моменты у владений хозяев, однако Шапаренко не хватило исполнительского мастерства. Жаль», – сказал Михалик.

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Динамо Киев Тарас Михалик РБ Зальцбург Лига чемпионов инсайд РБ Зальцбург - Динамо Николай Шапаренко
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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luceorius
 А мені сподобальсь, як Кварцяний колись сказав про якогось недолугого форварда Волині: В їдальні ложкою до рота чітко попавдає, у вухо не суне. То якого милого з трьох метрів у ворота не може попасти.  
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