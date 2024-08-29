Тарас МИХАЛИК: «Шапаренко не хватило исполнительского мастерства»

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов футболисты киевского «Динамо» сыграли вничью с австрийским «Зальцбургом» – 1:1 и по сумме двух поединков выбыли из самого престижного европейского турнира.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик рассказал, чего не хватило киевлянам Австрии:

«Мне понравилось, как динамовцы действовали в Зальцбурге. Хотя, если откровенно, спастись после домашних – 0:2 в противостоянии с равным по силе визави, очень тяжело. Но следует отдать должное подопечным Александра Шовковского, которые играли с максимальной выкладкой, с четким планом. И если бы реализовали в дебюте голевой момент, то все могло закончиться в их пользу. Увы, не сложилось, более того, вскоре мяч уже оказался в сетке ворот киевлян. Ирония судьбы. Теперь, чтобы дело дошло до овертайма, надо было забивать уже трижды. Гости давили изо всех сил, но смогли только выравнять положение. Были еще опасные моменты у владений хозяев, однако Шапаренко не хватило исполнительского мастерства. Жаль», – сказал Михалик.