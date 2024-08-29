Калинина прокомментировала поражение от Свитолиной на US Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№55 WTA) прокомментировала поражение от Элины Свитолиной (№28 WTA) во 2-м круге US Open.

«Трудный матч для меня. Пыталась сделать то, что возможно, но, к сожалению, она сегодня очень хорошо играла. Высокий уровень. Пожалуй, не все смогла сделать то, что планировала. Но сыграла так, как сыграла. Это был хороший матч.

Внесла ли я какие-то изменения в свою игру по сравнению с поединком в Дубае? Это секрет. Они не сработали. Когда они сработают, будем обсуждать. А так, к сожалению, то, что планировала, не смогла сделать, – сказала Калинина.

Свитолина в третьем раунде сразится с действующей чемпионкой Коко Гофф.