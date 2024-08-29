Потроллил Пеле. Легендарный Роналду назвал свою следующую цель

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал свою следующую цель:

«Я забил больше всех в мировой истории, но я подниму планку еще выше. Скоро я забью 900-й гол, а после этого я побью отметку в 1000. Я хочу этого.

Я попытаюсь играть, пока мне не исполнится 41 год, именно поэтому я говорил, что хочу жить настоящим. Но если у меня не будет травм, это для меня самое важное, я хочу забить 1000.

Я хочу этого, потому что для меня это лучшая отметка, которую я могу иметь в футболе. Первым достичь отметки в 900 голов. После этого мой вызов заключается в том, чтобы быть первым, кто забьет 1000 голов. С одним отличием - все голы, которые я забиваю, они есть на видео, я могу доказать это».

Последним предложением португалец потроллил бразильца Пеле, который якобы забил 1279 голов за карьеру, но подтвержденными являются лишь 757. У Роналду сейчас 893 гола в официальных матчах.