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  4. Потроллил Пеле. Легендарный Роналду назвал свою следующую цель
Саудовская Аравия
29 августа 2024, 07:50 |
368
0

Потроллил Пеле. Легендарный Роналду назвал свою следующую цель

Нападающий «Аль-Насра» хочет забить 1000 голов за карьеру

29 августа 2024, 07:50 |
368
0
Потроллил Пеле. Легендарный Роналду назвал свою следующую цель
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал свою следующую цель:

«Я забил больше всех в мировой истории, но я подниму планку еще выше. Скоро я забью 900-й гол, а после этого я побью отметку в 1000. Я хочу этого.

Я попытаюсь играть, пока мне не исполнится 41 год, именно поэтому я говорил, что хочу жить настоящим. Но если у меня не будет травм, это для меня самое важное, я хочу забить 1000.

Я хочу этого, потому что для меня это лучшая отметка, которую я могу иметь в футболе. Первым достичь отметки в 900 голов. После этого мой вызов заключается в том, чтобы быть первым, кто забьет 1000 голов. С одним отличием - все голы, которые я забиваю, они есть на видео, я могу доказать это».

Последним предложением португалец потроллил бразильца Пеле, который якобы забил 1279 голов за карьеру, но подтвержденными являются лишь 757. У Роналду сейчас 893 гола в официальных матчах.

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Дмитро Вербинський Источник: YouTube
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