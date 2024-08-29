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Украина. Премьер лига
29 августа 2024, 02:41 | Обновлено 29 августа 2024, 03:07
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0

ФОТО. Разрушенная трибуна стадиона Солнечный вернулась в Украину

Во время Евро-2024 УАФ провезла харьковскую трибуну через всю Европу

29 августа 2024, 02:41 | Обновлено 29 августа 2024, 03:07
120
0
ФОТО. Разрушенная трибуна стадиона Солнечный вернулась в Украину
УАФ

Разрушенная трибуна харьковского стадиона Солнечный вернулась в Украину.

Во время Евро-2024 Украинская ассоциация футбола провезла трибуну через всю Европу, чтобы напомнить миру: футбол – не вне войны.

Фрагмент трибуны, который в мае 2022 разрушили российские войска, увидели в Берлине, Мюнхене и Дюссельдорфе. О нем написали более 550 международных и украинских изданий.

Сегодня этот символ украинской несокрушимости стоит возле Дома футбола. Он напоминает, что наша борьба продолжается. Это лишь один из более 500 спортивных объектов, уничтоженных или поврежденных из-за бомбардировок и ракетных ударов россии.

«Каждый обломок имеет свою историю. И эта история о том, что мы никогда не сдадимся. Наша игра продолжается», – пишет пресс-служба УАФ.

ФОТО. Разрушенная трибуна стадиона Солнечный вернулась в Украину

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стадион Солнечный фото Евро-2024 российско-украинская война Украинская ассоциация футбола
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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