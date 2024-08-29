ФОТО. Разрушенная трибуна стадиона Солнечный вернулась в Украину
Во время Евро-2024 УАФ провезла харьковскую трибуну через всю Европу
Разрушенная трибуна харьковского стадиона Солнечный вернулась в Украину.
Во время Евро-2024 Украинская ассоциация футбола провезла трибуну через всю Европу, чтобы напомнить миру: футбол – не вне войны.
Фрагмент трибуны, который в мае 2022 разрушили российские войска, увидели в Берлине, Мюнхене и Дюссельдорфе. О нем написали более 550 международных и украинских изданий.
Сегодня этот символ украинской несокрушимости стоит возле Дома футбола. Он напоминает, что наша борьба продолжается. Это лишь один из более 500 спортивных объектов, уничтоженных или поврежденных из-за бомбардировок и ракетных ударов россии.
«Каждый обломок имеет свою историю. И эта история о том, что мы никогда не сдадимся. Наша игра продолжается», – пишет пресс-служба УАФ.
ФОТО. Разрушенная трибуна стадиона Солнечный вернулась в Украину
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