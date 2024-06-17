В центр Мюнхена привезли трибуну харьковского стадиона «Солнечный». Он был построен Украиной к Евро-2012 и разрушен русскими войсками в мае 2022 года.

Украинская ассоциация футбола провезла трибуну через всю Европу, чтобы она свидетельствовала перед миром – футбол не вне войны. Ведь более 500 спортивных объектов пострадали от бомбардировок и ракетных ударов россии.

Трибуна сочетается с интерактивной инсталляцией: посетители смогут прочесть и услышать историю «Солнечного», который был тренировочной базой сборной Нидерландов на Евро-2012, а затем стал главным тренировочным стадионом для национальной команды Украины. VR-очки перенесут каждого на стадион в реальном времени, чтобы увидеть, как он выглядит после российского удара.

ФОТО. Шевченко в Мюнхене показал трибуну харьковского стадиона Солнечный