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  4. ФОТО. Шевченко в Мюнхене показал трибуну харьковского стадиона Солнечный
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 15:23 | Обновлено 17 июня 2024, 15:24
2057
1

ФОТО. Шевченко в Мюнхене показал трибуну харьковского стадиона Солнечный

Стадион был разрушен рашистскими захватчиками в мае 2022 года

17 июня 2024, 15:23 | Обновлено 17 июня 2024, 15:24
2057
1
ФОТО. Шевченко в Мюнхене показал трибуну харьковского стадиона Солнечный
УАФ. Андрей Шевченко

В центр Мюнхена привезли трибуну харьковского стадиона «Солнечный». Он был построен Украиной к Евро-2012 и разрушен русскими войсками в мае 2022 года.

Украинская ассоциация футбола провезла трибуну через всю Европу, чтобы она свидетельствовала перед миром – футбол не вне войны. Ведь более 500 спортивных объектов пострадали от бомбардировок и ракетных ударов россии.

Трибуна сочетается с интерактивной инсталляцией: посетители смогут прочесть и услышать историю «Солнечного», который был тренировочной базой сборной Нидерландов на Евро-2012, а затем стал главным тренировочным стадионом для национальной команды Украины. VR-очки перенесут каждого на стадион в реальном времени, чтобы увидеть, как он выглядит после российского удара.

ФОТО. Шевченко в Мюнхене показал трибуну харьковского стадиона Солнечный

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 1
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umnuy2
да им пох не у них же---вот сегодняшняя новость что немчура блокирует 13 пакет санкций это всё что нужно знать о нашей войне
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