Пепейн ЛЕЙНДЕРС: «Все увидели, что Динамо – это сильный соперник»

Главный тренер клуба «РБ Зальцбург» Пепейн Лейндерс положительно высказался о киевском «Динамо» после матча Q4 Лиги чемпионов (1:1) в Австрии:

«Я сказал всем здесь, как только приехал, что хочу вместе с командой устроить волшебные ночи на стадионе. Я однажды выиграл Лигу чемпионов с Ливерпулем (как ассистент главного тренера), а также мы проигрывали в финале. Особые матчи в ЛЧ всегда гарантированы!

То, чего мы достигли за эти 4 игры – это просто нечто невероятное, на грани безумия. Но я сразу сказал команде перед этим противостоянием, что выход в Лигу чемпионов нужно заслужить своей работой и игрой.

Все увидели, насколько сильная команда Динамо. Поэтому я должен сделать игрокам нашей команды еще больший комплимент, чем они справились с таким соперником. Они действительно заслужили эту квалификацию, они отдали для нее все. Теперь мы хотим сыграть против лучших команд».