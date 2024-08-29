Вечером 28 августа состоялись ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

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Слован Братислава обыграл Мидтьюлланд и вышел в основной раунд Лиги чемпионов.

Впервые за 14 лет клуб из Словакии будет представлен в осенней стадии ЛЧ.

Лига чемпионов 2024/25

4-й раунд квалификации. Ответные матчи. 28 августа

Слован Братислава (Словакия) – Мидтьюлланд (Дания) – 3:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Толич, 33, 82, Барсегян, 86 – Шимшир, 41, Франкулино, 50

Видео голов и обзор матча