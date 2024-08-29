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Лига чемпионов Квалификация
Проходит дальше Слован Братислава
28.08.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 3 : 2
Мидтьюлланд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 августа 2024, 01:41 | Обновлено 29 августа 2024, 02:26
113
0

​​​​​​​Слован Бр – Мидтьюлланд – 3:2. Впервые за 14 лет в ЛЧ. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

29 августа 2024, 01:41 | Обновлено 29 августа 2024, 02:26
113
0
​​​​​​​Слован Бр – Мидтьюлланд – 3:2. Впервые за 14 лет в ЛЧ. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 августа состоялись ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Слован Братислава обыграл Мидтьюлланд и вышел в основной раунд Лиги чемпионов.

Впервые за 14 лет клуб из Словакии будет представлен в осенней стадии ЛЧ.

Лига чемпионов 2024/25

4-й раунд квалификации. Ответные матчи. 28 августа

Слован Братислава (Словакия) – Мидтьюлланд (Дания) – 3:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Толич, 33, 82, Барсегян, 86 – Шимшир, 41, Франкулино, 50

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Тигран Барсегян (Слован Братислава).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Толич (Слован Братислава).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Franculino (Мидтьюлланд).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Арал Симсир (Мидтьюлланд).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Толич (Слован Братислава).
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Мидтьюлланд Слован Братислава Лига чемпионов видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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