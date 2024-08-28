Киченок и Остапенко уверенно переиграли американок в первом раунде US Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.

В первом раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии, посеянные под 7-м номером, переиграли американский дуэт Джесси Ани / Джессика Фаилла, который получил уайлд-кард от организаторов.

US Open. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Джесси Ани / Джессика Фаилла – 6:3, 6:3

У Киченок и Остапенко далее по сетке победительницы матча Цзян Синьюй / Макото Ниномия – Анна Бондар / Клара Бюрель.

Людмила также выступит в Нью-Йорке и в миксте.

Ранее свой матч в женском парном разряде проиграла Надежда Киченок.