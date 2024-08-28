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US Open
28 августа 2024, 23:55 | Обновлено 29 августа 2024, 00:45
344
0

Киченок и Остапенко уверенно переиграли американок в первом раунде US Open

Людмила и Алена разобрались с обладательницами уайлд-кард

28 августа 2024, 23:55 | Обновлено 29 августа 2024, 00:45
344
0
Киченок и Остапенко уверенно переиграли американок в первом раунде US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.

В первом раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии, посеянные под 7-м номером, переиграли американский дуэт Джесси Ани / Джессика Фаилла, который получил уайлд-кард от организаторов.

US Open. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Джесси Ани / Джессика Фаилла – 6:3, 6:3

У Киченок и Остапенко далее по сетке победительницы матча Цзян Синьюй / Макото Ниномия – Анна Бондар / Клара Бюрель.

Людмила также выступит в Нью-Йорке и в миксте.

Ранее свой матч в женском парном разряде проиграла Надежда Киченок.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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