Дубль Митровича. Аль-Хиляль выиграл у Дамака в Саудовской Аравии
По три очка также взяли команды Аль-Иттифак и Аль-Вахда
Вечером 28 августа состоялись три матча 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Хиляль выиграл напряженный матч у клуба Дамак (3:2).
Победу хозяевам поля принес дубль сербского форварда Александара Митровича.
Чемпионы Саудовской Аравии вышли в лидеры в турнирной таблице (6 очков из 6).
По три очка также взяли команды Аль-Иттифак и Аль-Вахда.
Чемпионат Саудовской Аравии
2-й тур, 28 августа
Аль-Хиляль – Дамак – 3:2
Голы: Митрович, 45+5, 84, Аль-Джувайр, 73 – Камано, 49, Абиб Диалло, 53
Аль-Иттифак – Аль-Ахдуд – 1:0
Голы: Дембеле, 63
Аль-Вахда – Аль-Оруба – 2:1
Голы: Игало, 1, Хадхари, 90+3 –Аль-Ханети, 33
Турнирная таблица
Фотогалерея: Александар Митрович
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