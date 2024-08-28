Дубль Митровича. Аль-Хиляль выиграл у Дамака в Саудовской Аравии

Вечером 28 августа состоялись три матча 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль выиграл напряженный матч у клуба Дамак (3:2).

Победу хозяевам поля принес дубль сербского форварда Александара Митровича.

Чемпионы Саудовской Аравии вышли в лидеры в турнирной таблице (6 очков из 6).

По три очка также взяли команды Аль-Иттифак и Аль-Вахда.

Чемпионат Саудовской Аравии

2-й тур, 28 августа

Аль-Хиляль – Дамак – 3:2

Голы: Митрович, 45+5, 84, Аль-Джувайр, 73 – Камано, 49, Абиб Диалло, 53

Аль-Иттифак – Аль-Ахдуд – 1:0

Голы: Дембеле, 63

Аль-Вахда – Аль-Оруба – 2:1

Голы: Игало, 1, Хадхари, 90+3 –Аль-Ханети, 33

Турнирная таблица

Фотогалерея: Александар Митрович