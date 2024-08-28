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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттифак
28.08.2024 18:45 – FT 1 : 0
Аль-Ахдуд
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Саудовская Аравия
28 августа 2024, 23:23 | Обновлено 28 августа 2024, 23:37
95
0

Дубль Митровича. Аль-Хиляль выиграл у Дамака в Саудовской Аравии

По три очка также взяли команды Аль-Иттифак и Аль-Вахда

28 августа 2024, 23:23 | Обновлено 28 августа 2024, 23:37
95
0
Дубль Митровича. Аль-Хиляль выиграл у Дамака в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Митрович

Вечером 28 августа состоялись три матча 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль выиграл напряженный матч у клуба Дамак (3:2).

Победу хозяевам поля принес дубль сербского форварда Александара Митровича.

Чемпионы Саудовской Аравии вышли в лидеры в турнирной таблице (6 очков из 6).

По три очка также взяли команды Аль-Иттифак и Аль-Вахда.

Чемпионат Саудовской Аравии

2-й тур, 28 августа

Аль-Хиляль – Дамак – 3:2

Голы: Митрович, 45+5, 84, Аль-Джувайр, 73 – Камано, 49, Абиб Диалло, 53

Аль-Иттифак – Аль-Ахдуд – 1:0

Голы: Дембеле, 63

Аль-Вахда – Аль-Оруба – 2:1

Голы: Игало, 1, Хадхари, 90+3 –Аль-Ханети, 33

Турнирная таблица

Фотогалерея: Александар Митрович

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Дамак Александар Митрович Одион Игало Аль-Иттифак Аль-Ахдуд Аль-Вахда Мекка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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