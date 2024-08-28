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Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 23:05 | Обновлено 29 августа 2024, 00:28
1924
7

Динамо отказалось отдать Александрии игрока в аренду. Известна причина

Киевский клуб рассчитывает на Николая Михайленко

28 августа 2024, 23:05 | Обновлено 29 августа 2024, 00:28
1924
7
Динамо отказалось отдать Александрии игрока в аренду. Известна причина
ФК Динамо. Николай Михайленко

«Александрия» заинтересовалась услугами полузащитника «Динамо» Николая Михайленко. Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань лично был заинтересован в футболисте и рассчитывал на аренду.

По информации Игоря Бурбаса, Николай Михайленко проведет сезон 2023/24 за киевский клуб. «Динамо» отклонило все предложения по переходу игрока и рассчитывает на футболиста в этом сезоне.

23-летний хавбек Николай Михалейнко ранее играл за команду из Александрии на правах аренды. В минувшем сезоне он провел 16 матчей в УПЛ и забил 5 мячей.

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Николай Михайленко Динамо Киев Александрия трансферы УПЛ трансферы
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 7
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apepa
кремлёвский ублюдок суркис просто боицца усиливать своего конкурента в борьбе за золото. Но и без Михайленко Сашки легко выиграют золото в этом сезоне. Это я вам обещаю!!!
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