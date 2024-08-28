Динамо отказалось отдать Александрии игрока в аренду. Известна причина

«Александрия» заинтересовалась услугами полузащитника «Динамо» Николая Михайленко. Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань лично был заинтересован в футболисте и рассчитывал на аренду.

По информации Игоря Бурбаса, Николай Михайленко проведет сезон 2023/24 за киевский клуб. «Динамо» отклонило все предложения по переходу игрока и рассчитывает на футболиста в этом сезоне.

23-летний хавбек Николай Михалейнко ранее играл за команду из Александрии на правах аренды. В минувшем сезоне он провел 16 матчей в УПЛ и забил 5 мячей.