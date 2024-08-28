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  4. Мареска признался, почему рано заменил Мудрика в последней игре АПЛ
Англия
28 августа 2024, 22:36 | Обновлено 28 августа 2024, 22:42
765
1

Мареска признался, почему рано заменил Мудрика в последней игре АПЛ

Украинец успел отыграть лишь первый тайм матча 2-го тура

28 августа 2024, 22:36 | Обновлено 28 августа 2024, 22:42
765
1
Мареска признался, почему рано заменил Мудрика в последней игре АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

25 августа лондонский «Челси» в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги сыграл на выезде с «Вулверхэмптоном» и добился крупной победы со счетом 6:2. Украинский полузащитник «пенсионеров» Михаил Мудрик начал матч против «волков» в стартовом составе своей команды, а в перерыве был заменен на Нету.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска объяснил раннюю замену Мудрика в этом матче.

«Я много говорил с Мудриком с начала сезона, 5-6 раз. Однако я не говорил с ним после матча с «Вулверхэмптоном». Мудрик – умный игрок и может понять, почему его заменили.

Это была попытка что-то изменить. Я был игроком в течение 20 лет. В таких ситуациях ты должен понимать, почему тренер заменяет тебя. Это потому, что ты не играешь хорошо», – сказал Мареска.

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Энцо Мареска чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Вулверхэмптон - Челси
Дмитро Олійник Источник: Football London
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Sergio
пудрик - розумний гравець... ахахах))
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