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  4. После позора от Динамо. Партизан повторил антирекорд украинского клуба
Лига конференций
28 августа 2024, 22:24 |
1271
0

После позора от Динамо. Партизан повторил антирекорд украинского клуба

Сербы вылетели из еврокубков

28 августа 2024, 22:24 |
1271
0
После позора от Динамо. Партизан повторил антирекорд украинского клуба
ФК Партизан

Вечером 28 августа состоялись ответные матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги конференций 2024/25.

«Партизан» из Белграда умудрился вылететь подряд из трех евротурниров – Q2 Лиги чемпионов (от «Динамо» Киев), Q3 Лиги Европы (от «Лугано»), Q4 Лиги конференций (от «Гента»).

Сербский клуб повторил антирекорд «Днепра-1». Днепряне в прошлом году стали первой командой в истории, которая вылетела из трех квалификаций еврокубков в одном сезоне. В сезоне 2023/24 уже ликвидированный «Днепр-1» вылетел сначала из отбора в ЛЧ от «Панатинаикоса» (1:3, 2:2), затем из ЛЕ от «Славии Праги» (0:3, 1:1) и в конце проиграли и в ЛК трнавскому «Спартаку» (1:1, 1:2 дв).

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Партизан Белград Лига конференций Лига чемпионов Лига Европы Динамо Киев Днепр-1
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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