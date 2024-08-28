После позора от Динамо. Партизан повторил антирекорд украинского клуба

Вечером 28 августа состоялись ответные матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги конференций 2024/25.

«Партизан» из Белграда умудрился вылететь подряд из трех евротурниров – Q2 Лиги чемпионов (от «Динамо» Киев), Q3 Лиги Европы (от «Лугано»), Q4 Лиги конференций (от «Гента»).

Сербский клуб повторил антирекорд «Днепра-1». Днепряне в прошлом году стали первой командой в истории, которая вылетела из трех квалификаций еврокубков в одном сезоне. В сезоне 2023/24 уже ликвидированный «Днепр-1» вылетел сначала из отбора в ЛЧ от «Панатинаикоса» (1:3, 2:2), затем из ЛЕ от «Славии Праги» (0:3, 1:1) и в конце проиграли и в ЛК трнавскому «Спартаку» (1:1, 1:2 дв).