Легенда Челси рассказал, как Мудрику улучшить свою игру за лондонский клуб

Двукратный чемпион АПЛ в составе «Челси» Уильям Галлас высказался об украинском вингере «синих» Михаиле Мудрике.

«Он не выглядит счастливым сейчас. Ему нужно постараться выбросить из головы весь мусор, когда он идет на тренировки и на матчи.

Я бы сказал о нем только одно: он очень взрывной и опасный, просто ему нужно тренировать свои движения. Его последний пас нуждается в доработке и принятии решения в целом. Он может улучшить это, но ему просто нужно усердно работать. Все были разочарованы его прошлым сезоном. Я думал, что он станет намного лучше, но он не стал, но я еще не потерял надежду», – сказал Галлас.

Ранее украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик прошел блиц-опрос для клубной пресс-службы.