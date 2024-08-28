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Англия
28 августа 2024, 21:39 |
997
2

Легенда Челси рассказал, как Мудрику улучшить свою игру за лондонский клуб

Уильям Галлас высказался об украинце

28 августа 2024, 21:39 |
997
2
Легенда Челси рассказал, как Мудрику улучшить свою игру за лондонский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Двукратный чемпион АПЛ в составе «Челси» Уильям Галлас высказался об украинском вингере «синих» Михаиле Мудрике.

«Он не выглядит счастливым сейчас. Ему нужно постараться выбросить из головы весь мусор, когда он идет на тренировки и на матчи.

Я бы сказал о нем только одно: он очень взрывной и опасный, просто ему нужно тренировать свои движения. Его последний пас нуждается в доработке и принятии решения в целом. Он может улучшить это, но ему просто нужно усердно работать. Все были разочарованы его прошлым сезоном. Я думал, что он станет намного лучше, но он не стал, но я еще не потерял надежду», – сказал Галлас.

Ранее украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик прошел блиц-опрос для клубной пресс-службы.

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Вильям Галлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитро Олійник Источник
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Serhii P.
Певно, що вже не стане
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+1
Микола Захарченко
Відправлять в оренду , а там від нього самого буде залежати його майбутнє . Цей шлях вже пройшов Де Брюйне ( можливо приклад не такий вдалий ) , якщо Мишко має  " горіхи в штанях " , то ще матиме шанс реанімувати кар'єру .
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