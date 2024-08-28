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Лига конференций
28 августа 2024, 21:10 | Обновлено 28 августа 2024, 21:16
99
0

КЛИЩУК: «Бетис – мощный соперник, против которого будет интересно играть»

Вратарь «Кривбасса» ответил на вопросы перед игрой Лиги конференций

28 августа 2024, 21:10 | Обновлено 28 августа 2024, 21:16
99
0
КЛИЩУК: «Бетис – мощный соперник, против которого будет интересно играть»
ФК Кривбасс. Андрей Клищук

Вратарь криворожского «Кривбасса» Андрей Клищук принял участие в пресс-конференции перед вторым матчем 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 против испанского «Бетиса».

– Во-первых, для меня и нашей команды эта игра – это проверка собственных сил, на фоне такого соперника, как «Бетис». Уверен, что благодаря таким поединкам мы будем только добавлять, они нам помогут в чемпионате Украины.

– Бетис – очень мощный соперник, против которого будет интересно сыграть. У них очень много квалифицированных исполнителей. Ожидаем тяжелую встречу. Но мы знаем, за счет чего мы можем переиграть «Бетис».

ВИДЕО. Пресс-конференция перед игрой против Бетиса

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Бетис Кривбасс Кривой Рог пресс-конференция Лига конференций Бетис - Кривбасс Андрей Клищук
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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