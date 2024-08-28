Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВЕРНИДУБ: «С Бетисом будет сложный матч. Мы два дня добирались в Испанию»
Лига конференций
28 августа 2024, 20:55 | Обновлено 28 августа 2024, 21:15
388
1

ВЕРНИДУБ: «С Бетисом будет сложный матч. Мы два дня добирались в Испанию»

Наставник «Кривбасса» дал пресс-конференцию перед игрой Лиги конференций

28 августа 2024, 20:55 | Обновлено 28 августа 2024, 21:15
388
1
ВЕРНИДУБ: «С Бетисом будет сложный матч. Мы два дня добирались в Испанию»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб дал пресс-конференцию перед вторым матчем 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 против испанского «Бетиса»:

– Мы очень ждали эти матчи еврокубков. Бетис – испанская команда, из топ-5 европейских лиг. Нам очень приятно находиться здесь. Понимаю, что первый матч мы проиграли 0:2, но завтра – второй поединок. Будем выходить и играть, а там уже увидим, кто получит путевку в групповой этап Лиги конференций. Все ребята здоровы, все готовы к битве.

– Как оцените соперника?

– В «Бетисе» хорошие быстрые футболисты, высокого уровня. Нам будет непросто в Испании здесь, на этом стадионе. Но мы готовы к тяжелому противостоянию, жаркой игре. Для нас эта игра останется в памяти на всю жизнь, ведь мы представляем Украину и сделаем все, чтобы выглядеть лучше.

– Готовы ли все ваши футболисты к противостоянию?

– Что касается состава, то все здоровы. Не будет только нападающего Принса Аду, перешедшего в «Викторию» Пльзень. Но мы найдем ему замену. Я очень рассчитываю на игрока, который выйдет завтра на позиции нападающего. Надеюсь, он сможет проявить себя как можно лучше. В целом, думаю, наш стартовый состав очень отличаться от того, как был в Кошице, не будет.

– Как вы готовитесь к матчам и играете чемпионат Украины в условиях войны?

– Условия очень сложные. Третий год в Украине идет война. Мы понимаем это. Но все равно нужно жить и пережить это. Мы все равно победим и защитим наши семьи и детей от нашествия орков. Готовиться к матчам действительно сложно. Плюс переезды. Добирались в Испанию двое суток, но мои ребята к этому готовы. Также и в УПЛ матчи часто останавливаются, и мы переходим в бомбоубежище. Но это наша жизнь на сегодняшний день в Украине. Надеюсь, это все завершится как можно скорее и мы сможем вернуться в мирную жизнь.

Вы все знаете, что вчера и сегодня по нашему родному городу Кривой Рог были прилеты баллистических ракет по гражданским объектам. Вчера – по гостинице «Аврора», где работают ни в чем не повинные люди. Очень многие пострадавшие: мужчины, женщины, дети. Сегодня в Кривом Роге День траура. Очень бы хотелось поддержать наш украинский народ. Очень хочется, чтобы эта война, скорее, закончилась и мы перестали терять своих родных и близких, наших детей. Одна из мотиваций для нас завтра – это наши болельщики. Сделаем все, чтобы их обрадовать и поддержать.

ВИДЕО. Пресс-конференция Юрия Вернидуба перед игрой против Бетиса

По теме:
Црвена Звезда – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч отбора Лиги чемпионов
КЛИЩУК: «Бетис – мощный соперник, против которого будет интересно играть»
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продал за границу ключевого игрока за 1 миллион евро
Бетис Кривбасс Кривой Рог Лига конференций Бетис - Кривбасс Юрий Вернидуб пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Славия – Лилль. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 28 августа 2024, 20:55 0
Славия – Лилль. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Славия – Лилль. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Sport.ua анонсирует интересный матч, который пройдет 28 августа в 22:00

Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
Футбол | 28 августа 2024, 07:11 16
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола

Наивысшее признание получил Паоло Мальдини

ФОТО. Мэрия Одессы перепутала Геращенко с Магучих
Олимпийские игры | 28.08.2024, 16:05
ФОТО. Мэрия Одессы перепутала Геращенко с Магучих
ФОТО. Мэрия Одессы перепутала Геращенко с Магучих
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
Футбол | 28.08.2024, 08:20
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Футбол | 28.08.2024, 06:23
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sheva19
Не плачь девчонка .Зеля допоможе
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
28.08.2024, 00:15
Футбол
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
28.08.2024, 01:23 14
Футбол
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
27.08.2024, 07:36 1
Бокс
УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?
УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?
27.08.2024, 11:13 7
Футбол
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 165
Футбол
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
27.08.2024, 09:11 5
Футбол
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
26.08.2024, 20:30 18
Теннис
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
27.08.2024, 23:55 230
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем