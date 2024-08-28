ВЕРНИДУБ: «С Бетисом будет сложный матч. Мы два дня добирались в Испанию»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб дал пресс-конференцию перед вторым матчем 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 против испанского «Бетиса»:

– Мы очень ждали эти матчи еврокубков. Бетис – испанская команда, из топ-5 европейских лиг. Нам очень приятно находиться здесь. Понимаю, что первый матч мы проиграли 0:2, но завтра – второй поединок. Будем выходить и играть, а там уже увидим, кто получит путевку в групповой этап Лиги конференций. Все ребята здоровы, все готовы к битве.

– Как оцените соперника?

– В «Бетисе» хорошие быстрые футболисты, высокого уровня. Нам будет непросто в Испании здесь, на этом стадионе. Но мы готовы к тяжелому противостоянию, жаркой игре. Для нас эта игра останется в памяти на всю жизнь, ведь мы представляем Украину и сделаем все, чтобы выглядеть лучше.

– Готовы ли все ваши футболисты к противостоянию?

– Что касается состава, то все здоровы. Не будет только нападающего Принса Аду, перешедшего в «Викторию» Пльзень. Но мы найдем ему замену. Я очень рассчитываю на игрока, который выйдет завтра на позиции нападающего. Надеюсь, он сможет проявить себя как можно лучше. В целом, думаю, наш стартовый состав очень отличаться от того, как был в Кошице, не будет.

– Как вы готовитесь к матчам и играете чемпионат Украины в условиях войны?

– Условия очень сложные. Третий год в Украине идет война. Мы понимаем это. Но все равно нужно жить и пережить это. Мы все равно победим и защитим наши семьи и детей от нашествия орков. Готовиться к матчам действительно сложно. Плюс переезды. Добирались в Испанию двое суток, но мои ребята к этому готовы. Также и в УПЛ матчи часто останавливаются, и мы переходим в бомбоубежище. Но это наша жизнь на сегодняшний день в Украине. Надеюсь, это все завершится как можно скорее и мы сможем вернуться в мирную жизнь.

Вы все знаете, что вчера и сегодня по нашему родному городу Кривой Рог были прилеты баллистических ракет по гражданским объектам. Вчера – по гостинице «Аврора», где работают ни в чем не повинные люди. Очень многие пострадавшие: мужчины, женщины, дети. Сегодня в Кривом Роге День траура. Очень бы хотелось поддержать наш украинский народ. Очень хочется, чтобы эта война, скорее, закончилась и мы перестали терять своих родных и близких, наших детей. Одна из мотиваций для нас завтра – это наши болельщики. Сделаем все, чтобы их обрадовать и поддержать.

ВИДЕО. Пресс-конференция Юрия Вернидуба перед игрой против Бетиса