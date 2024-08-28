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Кубок Америки
28 августа 2024, 19:03 |
271
0

Пяти игроков сборной Уругвая дисквалифицированы за драку с фанами

Нуньес и компания подрались с болельщиками после полуфинала Копа Америка

28 августа 2024, 19:03 |
271
0
Пяти игроков сборной Уругвая дисквалифицированы за драку с фанами
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Сразу пять футболистов сборной Уругвая получили дисквалификации за драку с фанатами после полуфинала Копа Америка-2024 против Колумбии.

Самое суровое наказание получил форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес – 5 матчей дисквалификации. На четыре игры отстранен Родриго Бентанкур, по три матча дисквалификации получили Рональд Араухо, Хосе Мария Хименес и Матиас Оливейра.

Напомним, игроки сборной Уругвая вступили в драку, дабы защитить своих близких от фанатов сборной Колумбии. Несмотря на это, КОНМЕБОЛ дисквалифицировал игроков и наложил на них денежные штрафы.

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Дарвин Нуньес Родриго Бентанкур Рональд Араухо Хосе Мария Хименес сборная Уругвая по футболу дисквалификация драка с болельщиками Копа Америка
Олег Дидух Источник: BBC
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