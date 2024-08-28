Пяти игроков сборной Уругвая дисквалифицированы за драку с фанами
Нуньес и компания подрались с болельщиками после полуфинала Копа Америка
Сразу пять футболистов сборной Уругвая получили дисквалификации за драку с фанатами после полуфинала Копа Америка-2024 против Колумбии.
Самое суровое наказание получил форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес – 5 матчей дисквалификации. На четыре игры отстранен Родриго Бентанкур, по три матча дисквалификации получили Рональд Араухо, Хосе Мария Хименес и Матиас Оливейра.
Напомним, игроки сборной Уругвая вступили в драку, дабы защитить своих близких от фанатов сборной Колумбии. Несмотря на это, КОНМЕБОЛ дисквалифицировал игроков и наложил на них денежные штрафы.
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