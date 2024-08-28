ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продал своего хавбека в Чемпионшип

Клуб английского Чемпионшипа «Бернли» официально сообщил о подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Ганнибала Межбри. Соглашение с 21-летним хавбеком сборной Туниса рассчитано на четыре года – до лета 2028 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 9 миллионов фунтов с учетом бонусов.

Вторую половину сезона 2023/2024 Межбри провел в аренде в «Севилье». В составе испанского клуба он принял участие в 6 матчах Ла Лиги, суммарно проведя на поле 101 минуту.

Ранее сообщалось о том, что вингером «Манчестер Юнайтед» Джейдоном Санчо интересуется «Бавария».