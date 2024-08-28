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Германия
28 августа 2024, 14:09 |
644
0

Бавария интересуется скандальной звездой МЮ

Также Джейдона Санчо хотела бы вернуть дортмундская «Боруссия»

28 августа 2024, 14:09 |
644
0
Бавария интересуется скандальной звездой МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» следят за ситуацией английского вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, сообщает издание talkSPORT.

По информации источника, «красные» дьяволы готовы отпустить 24-летнего футболиста в аренду, но лишь с обязательной опцией выкупа.

Во второй половине сезона 2023/24 Джейдон Санчо на правах аренды провел 21 матч за дортмундскую «Боруссию», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что конфликт Джейдона Санчо с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом улажен.

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Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед Бавария Боруссия Дортмунд трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги аренда игрока
Дмитро Вербинський Источник: talkSPORT
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