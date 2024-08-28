Бавария интересуется скандальной звездой МЮ

Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» следят за ситуацией английского вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, сообщает издание talkSPORT.

По информации источника, «красные» дьяволы готовы отпустить 24-летнего футболиста в аренду, но лишь с обязательной опцией выкупа.

Во второй половине сезона 2023/24 Джейдон Санчо на правах аренды провел 21 матч за дортмундскую «Боруссию», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что конфликт Джейдона Санчо с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом улажен.