Бавария интересуется скандальной звездой МЮ
Также Джейдона Санчо хотела бы вернуть дортмундская «Боруссия»
Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» следят за ситуацией английского вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, сообщает издание talkSPORT.
По информации источника, «красные» дьяволы готовы отпустить 24-летнего футболиста в аренду, но лишь с обязательной опцией выкупа.
Во второй половине сезона 2023/24 Джейдон Санчо на правах аренды провел 21 матч за дортмундскую «Боруссию», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что конфликт Джейдона Санчо с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом улажен.
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