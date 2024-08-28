Италия28 августа 2024, 17:28 | Обновлено 28 августа 2024, 17:57
803
0
Рома и Милан готовят громкий обмен игроками
Тэмми Абрахам и Алексис Салемакерс меняют клубы
28 августа 2024, 17:28 | Обновлено 28 августа 2024, 17:57
803
0
«Милан» и «Рома» близки к осуществлению громкого обмена игроками. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, английский Тэмми Абрахам отправится из «Ромы» в «Милан», в обратном направлении поедут бельгийский хавбек Алексис Салемакерс и доплата в размере 10 миллионов евро.
Сейчас стороны обсуждают последние детали сделки. Оба игрока согласны на переходы в свои новые клубы.
Ранее «Милан» отдал в «Фиорентину» Ясина Адли.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 августа 2024, 01:23 14
Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы после матча Q4 ЛЧ в Австрии
Футбол | 27 августа 2024, 19:40 187
Безумству храбрых поем мы песню
Футбол | 28.08.2024, 17:35
Бокс | 28.08.2024, 08:41
Футбол | 28.08.2024, 16:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.08.2024, 10:55 1
27.08.2024, 23:55 225
28.08.2024, 00:15
27.08.2024, 07:36 1
27.08.2024, 11:13 7
27.08.2024, 09:25 164
27.08.2024, 23:59 35
28.08.2024, 07:11 14