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Италия
28 августа 2024, 17:28 | Обновлено 28 августа 2024, 17:57
803
0

Рома и Милан готовят громкий обмен игроками

Тэмми Абрахам и Алексис Салемакерс меняют клубы

28 августа 2024, 17:28 | Обновлено 28 августа 2024, 17:57
803
0
Рома и Милан готовят громкий обмен игроками
Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

«Милан» и «Рома» близки к осуществлению громкого обмена игроками. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, английский Тэмми Абрахам отправится из «Ромы» в «Милан», в обратном направлении поедут бельгийский хавбек Алексис Салемакерс и доплата в размере 10 миллионов евро.

Сейчас стороны обсуждают последние детали сделки. Оба игрока согласны на переходы в свои новые клубы.

Ранее «Милан» отдал в «Фиорентину» Ясина Адли.

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Рома Рим Милан Алексис Салемакерс Тэмми Абрахам трансферы трансферы Серии A Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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