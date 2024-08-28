Рома и Милан готовят громкий обмен игроками

«Милан» и «Рома» близки к осуществлению громкого обмена игроками. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, английский Тэмми Абрахам отправится из «Ромы» в «Милан», в обратном направлении поедут бельгийский хавбек Алексис Салемакерс и доплата в размере 10 миллионов евро.

Сейчас стороны обсуждают последние детали сделки. Оба игрока согласны на переходы в свои новые клубы.

Ранее «Милан» отдал в «Фиорентину» Ясина Адли.