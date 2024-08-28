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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан отпустил хавбека в Фиорентину
Италия
28 августа 2024, 17:11 |
399
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан отпустил хавбека в Фиорентину

Ясин Адли продолжит карьеру во Флоренции

28 августа 2024, 17:11 |
399
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан отпустил хавбека в Фиорентину
ФК Фиорентина. Ясин Адли (справа)

«Фиорентина» официально сообщила о подписании полузащитника «Милана» Ясина Адли. Речь идет о годичной аренде с правом выкупа.

По информации СМИ, аренда обойдется «Фиорентине» в 1,5 миллиона евро, выкуп – в 10,5 миллиона. В составе «Фиалок» Адли будет выступать под 29-м номером.

Летом 2021 года «Милан» отдал «Бордо» за Адли 8,75 миллиона евро. В прошлом сезоне на счету 24-летнего французского хавбека 1 гол и 2 ассиста в 33 матчах за «Милан» во всех турнирах.

Ранее «Фиорентина» продала в «Ювентус» Нико Гонсалеса.

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Олег Дидух Источник: ФК Фиорентина
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