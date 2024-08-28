ОФИЦИАЛЬНО. Милан отпустил хавбека в Фиорентину
Ясин Адли продолжит карьеру во Флоренции
«Фиорентина» официально сообщила о подписании полузащитника «Милана» Ясина Адли. Речь идет о годичной аренде с правом выкупа.
По информации СМИ, аренда обойдется «Фиорентине» в 1,5 миллиона евро, выкуп – в 10,5 миллиона. В составе «Фиалок» Адли будет выступать под 29-м номером.
Летом 2021 года «Милан» отдал «Бордо» за Адли 8,75 миллиона евро. В прошлом сезоне на счету 24-летнего французского хавбека 1 гол и 2 ассиста в 33 матчах за «Милан» во всех турнирах.
Ранее «Фиорентина» продала в «Ювентус» Нико Гонсалеса.
Yacine is a Viola. ⚜️ #Fiorentina #Adli pic.twitter.com/5SXLruIxMV— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) August 28, 2024
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