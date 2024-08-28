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Италия
28 августа 2024, 15:52 | Обновлено 28 августа 2024, 16:33
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0

Ювентус согласовал трансфер лидера Аталанты

Тён Копмейнерс продолжит карьеру в Турине

28 августа 2024, 15:52 | Обновлено 28 августа 2024, 16:33
579
0
Ювентус согласовал трансфер лидера Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Тен Копмейнерс

«Ювентус» согласовал все условия трансфера полузащитника «Аталанты» и сборной Нидерландов Тёна Копмейнерса. Об этом сообщает целый ряд итальянских СМИ, включая инсайдеров Фабрицио Романо и Джанлуку Ди Марцио.

По их информации, сумма трансфера составит 52 миллиона евро плюс 6 миллионов бонусов. Сумма будет выплачиваться в течение 5 лет. Изначально «Аталанта» требовала за своего игрока 60 миллионов евро.

Условия личного контракта с игроком также согласованы, сегодня 26-летний хавбек должен пройти медосмотр.

Напомним, вскоре «Ювентус» продаст в «Ливерпуль» Федерико Кьезу.

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Ювентус Тен Копмейнерс Аталанта трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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