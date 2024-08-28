Ювентус согласовал трансфер лидера Аталанты

«Ювентус» согласовал все условия трансфера полузащитника «Аталанты» и сборной Нидерландов Тёна Копмейнерса. Об этом сообщает целый ряд итальянских СМИ, включая инсайдеров Фабрицио Романо и Джанлуку Ди Марцио.

По их информации, сумма трансфера составит 52 миллиона евро плюс 6 миллионов бонусов. Сумма будет выплачиваться в течение 5 лет. Изначально «Аталанта» требовала за своего игрока 60 миллионов евро.

Условия личного контракта с игроком также согласованы, сегодня 26-летний хавбек должен пройти медосмотр.

Напомним, вскоре «Ювентус» продаст в «Ливерпуль» Федерико Кьезу.