Ювентус согласовал трансфер лидера Аталанты
Тён Копмейнерс продолжит карьеру в Турине
«Ювентус» согласовал все условия трансфера полузащитника «Аталанты» и сборной Нидерландов Тёна Копмейнерса. Об этом сообщает целый ряд итальянских СМИ, включая инсайдеров Фабрицио Романо и Джанлуку Ди Марцио.
По их информации, сумма трансфера составит 52 миллиона евро плюс 6 миллионов бонусов. Сумма будет выплачиваться в течение 5 лет. Изначально «Аталанта» требовала за своего игрока 60 миллионов евро.
Условия личного контракта с игроком также согласованы, сегодня 26-летний хавбек должен пройти медосмотр.
Напомним, вскоре «Ювентус» продаст в «Ливерпуль» Федерико Кьезу.
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