Тымчик оценил выступление Динамо в ЛЧ и назвал цели команды на Лигу Европы

Защитник «Динамо» Киев Александр Тымчик дал оценку выступлению команды в квалификации Лиги чемпионов, где она в плей-офф раунде не прошла австрийский «РБ Зальцбург», а также поделился целями на Лигу Европы.

«На протяжении всей квалификации мы ощущали вашу искреннюю поддержку и веру в нас. Хочу сказать всем вам – спасибо за это! Благодарю каждого болельщика на трибуне и каждого зрителя перед телевизором. Нам очень жаль, что мы не смогли достичь конечной цели, но в следующем сезоне мы вернемся, чтобы закончить начатое!

Теперь нас ждет Лига Европы и наши задачи неизменны – делать так, чтобы вы гордились нами.

Слава Украине! Слава ее героям! – написал Тымчик в инстаграме.

Напомним, «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов прошло «Партизан» (6:2, 3:0) и «Рейнджерс» (1:1, 2:0), но уступило «РБ Зальцбург» (0:2, 1:1).

Ранее легендарный тренер назвал игрока, который станет лидером «Динамо».