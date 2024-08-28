ФОТО. Ливерпуль презентовал третий комплект формы

«Ливерпуль» вместе со своим техническим спонсором, американской компанией «Nike», презентовал третий комплект формы на сезон 2024/2025.

Английский клуб будет играть в белом с элементами красного и черного. Знаменитый логотип «Nike» на форме будет находиться в непривычном вертикальном положении.

Вчера «Ливерпуль» оформил трансфер голкипера «Валенсии» и сборной Грузии Гиорги Мамардашвили.