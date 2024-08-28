Англия28 августа 2024, 15:32 |
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ФОТО. Ливерпуль презентовал третий комплект формы
«Красные» будут играть в белом
28 августа 2024, 15:32 |
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«Ливерпуль» вместе со своим техническим спонсором, американской компанией «Nike», презентовал третий комплект формы на сезон 2024/2025.
Английский клуб будет играть в белом с элементами красного и черного. Знаменитый логотип «Nike» на форме будет находиться в непривычном вертикальном положении.
Вчера «Ливерпуль» оформил трансфер голкипера «Валенсии» и сборной Грузии Гиорги Мамардашвили.
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