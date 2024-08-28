Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Англии назвали главную проблему в АПЛ нынешнего Арсенала
Англия
28 августа 2024, 13:43 | Обновлено 28 августа 2024, 14:00
512
0

В Англии назвали главную проблему в АПЛ нынешнего Арсенала

«Канониры» в матче 2-го тура обыграли на выезде «Астон Виллу»

28 августа 2024, 13:43 | Обновлено 28 августа 2024, 14:00
512
0
В Англии назвали главную проблему в АПЛ нынешнего Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» во 2-м туре Английской Премьер-лиги в Бирмингеме обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:0.

Набрав три очка, «канониры» делят лидерство в таблице чемпионата Англии с «Манчестер Сити», «Брайтоном» и «Ливерпулем». Все клубы имеют по 6 очков.

Журналисты издания The Guardian уверены, что команда Микеля Артеты, цвета которой защищает украинец Александр Зинченко, нынче лучше, чем была в предыдущем сезоне, но имеет одну особенную проблему.

«Но что воодушевляет «Арсенал», так это то, что они сохраняли [в Бирмингеме] спокойствие. Не было никакого чувства паники, которое было характерно для некоторых сложных игр в прошлом сезоне. Пока еще рано говорить наверняка, является ли это свидетельством более жесткого натиска, но по крайней мере есть намек в этом направлении. Если говорить точнее, то это победа в матче, который они проиграли в прошлом сезоне; в этом смысле они сейчас на три очка впереди.

Впрочем, проблема для них в том, что «Сити», одержав победу над «Челси», а затем разгромив «Ипсвич» с почти будничной жестокостью, уже имеет преимущество в два очка по сравнению с аналогичными матчами прошлого сезона и выглядит беспощадным», – говорится в материале издания по игре «Арсенала» против «Астон Виллы».

По теме:
Атлетико рассматривает возможность аренды многомиллионного игрока Ман Сити
Михаил МУДРИК: «Любимый читмил? Рис с курицей»
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Неймара подписал звезду сборной Португалии
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Микель Артета Александр Зинченко Манчестер Сити
Юрій Остроумов Источник: The Guardian
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Црвена Звезда – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч отбора Лиги чемпионов
Футбол | 28 августа 2024, 12:23 0
Црвена Звезда – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч отбора Лиги чемпионов
Црвена Звезда – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч отбора Лиги чемпионов

Sport.ua анонсирует интересный матч, который пройдет 28 августа в 22:00

Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Футбол | 28 августа 2024, 00:15 0
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов

В основной раунд ЛЧ пробились РБ Зальцбург, Янг Бойз, Спарта Прага

Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
Футбол | 28.08.2024, 07:11
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
Футбол | 27.08.2024, 17:22
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
ФОТО. Свитолина и Монфис прогулялись по Нью-Йорку в выходной день
Теннис | 28.08.2024, 09:24
ФОТО. Свитолина и Монфис прогулялись по Нью-Йорку в выходной день
ФОТО. Свитолина и Монфис прогулялись по Нью-Йорку в выходной день
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
28.08.2024, 06:23 35
Футбол
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
27.08.2024, 09:11 5
Футбол
Усик объяснил, почему посещает православную церковь московского патриархата
Усик объяснил, почему посещает православную церковь московского патриархата
27.08.2024, 07:25 39
Бокс
ФОТО. Девятая ракетка мира в слезах снялась с US Open 2024
ФОТО. Девятая ракетка мира в слезах снялась с US Open 2024
26.08.2024, 19:59
Теннис
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
26.08.2024, 08:30 2
Футбол
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
26.08.2024, 13:25 19
Футбол
Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
26.08.2024, 10:49
Бокс
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
28.08.2024, 01:23 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем