В Англии назвали главную проблему в АПЛ нынешнего Арсенала

Лондонский «Арсенал» во 2-м туре Английской Премьер-лиги в Бирмингеме обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:0.

Набрав три очка, «канониры» делят лидерство в таблице чемпионата Англии с «Манчестер Сити», «Брайтоном» и «Ливерпулем». Все клубы имеют по 6 очков.

Журналисты издания The Guardian уверены, что команда Микеля Артеты, цвета которой защищает украинец Александр Зинченко, нынче лучше, чем была в предыдущем сезоне, но имеет одну особенную проблему.

«Но что воодушевляет «Арсенал», так это то, что они сохраняли [в Бирмингеме] спокойствие. Не было никакого чувства паники, которое было характерно для некоторых сложных игр в прошлом сезоне. Пока еще рано говорить наверняка, является ли это свидетельством более жесткого натиска, но по крайней мере есть намек в этом направлении. Если говорить точнее, то это победа в матче, который они проиграли в прошлом сезоне; в этом смысле они сейчас на три очка впереди.

Впрочем, проблема для них в том, что «Сити», одержав победу над «Челси», а затем разгромив «Ипсвич» с почти будничной жестокостью, уже имеет преимущество в два очка по сравнению с аналогичными матчами прошлого сезона и выглядит беспощадным», – говорится в материале издания по игре «Арсенала» против «Астон Виллы».