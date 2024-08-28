В Англии назвали главную проблему в АПЛ нынешнего Арсенала
«Канониры» в матче 2-го тура обыграли на выезде «Астон Виллу»
Лондонский «Арсенал» во 2-м туре Английской Премьер-лиги в Бирмингеме обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:0.
Набрав три очка, «канониры» делят лидерство в таблице чемпионата Англии с «Манчестер Сити», «Брайтоном» и «Ливерпулем». Все клубы имеют по 6 очков.
Журналисты издания The Guardian уверены, что команда Микеля Артеты, цвета которой защищает украинец Александр Зинченко, нынче лучше, чем была в предыдущем сезоне, но имеет одну особенную проблему.
«Но что воодушевляет «Арсенал», так это то, что они сохраняли [в Бирмингеме] спокойствие. Не было никакого чувства паники, которое было характерно для некоторых сложных игр в прошлом сезоне. Пока еще рано говорить наверняка, является ли это свидетельством более жесткого натиска, но по крайней мере есть намек в этом направлении. Если говорить точнее, то это победа в матче, который они проиграли в прошлом сезоне; в этом смысле они сейчас на три очка впереди.
Впрочем, проблема для них в том, что «Сити», одержав победу над «Челси», а затем разгромив «Ипсвич» с почти будничной жестокостью, уже имеет преимущество в два очка по сравнению с аналогичными матчами прошлого сезона и выглядит беспощадным», – говорится в материале издания по игре «Арсенала» против «Астон Виллы».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua анонсирует интересный матч, который пройдет 28 августа в 22:00
В основной раунд ЛЧ пробились РБ Зальцбург, Янг Бойз, Спарта Прага