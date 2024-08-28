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Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 13:26 | Обновлено 28 августа 2024, 13:51
378
0

Эксперт оценил перспективы Динамо после квалификации Лиги чемпионов

Олег Федорчук – о потенциале киевской команды

28 августа 2024, 13:26 | Обновлено 28 августа 2024, 13:51
378
0
Эксперт оценил перспективы Динамо после квалификации Лиги чемпионов
ФК Динамо Киев

Известный футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук дал оценку выступлению киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов, путь в которой подопечные Александра Шовковского завершили после поражения от «РБ Зальцбург» в плей-офф раунде по сумме двух встреч (0:2 дома и 1:1 – на выезде.

– Как вы в целом оцените этот путь киевского Динамо в квалификации Лиги чемпионов?

– Динамо меня удивило. Команда прекрасно готова функционально, надо отметить работу тренерского штаба. Киевляне лучше выглядят, чем Кривбасс и Шахтер. Один из показателей – у динамовцев в конце матча практически не бывает судорог. Второй показатель – концовка всегда за Динамо.

Это также говорит о том, что мы недооцениваем людей, которые рядом с нами. Очень часто в наших клубах смотрят за границу, рассказывают, что там все лучше – это прежде всего касается Шахтера. Типа тамошние ассистенты лучше наших главных тренеров и тому подобное. Сейчас Шахтер старт сезона провалил, а их игроки не показали себя ни на Евро-2024, ни на Олимпиаде. Зато Динамо скоро станет базовым клубом сборной, как во времена Лобановского.

Мы должны понимать свой уровень. У нас чемпионат проводится во время войны, матчи длятся по три-четыре часа, ребята ездят автобусами да еще и прилично выглядят на таком уровне... Это говорит об очень высоком уровне профессионализма игроков и тренерского штаба, – рассказал Федорчук.

Ранее Олег Федорчук назвал лучшего игрока «Динамо» во втором матче с «РБ Зальцбург».

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Олег Федорчук Лига чемпионов сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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