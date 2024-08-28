Динамо впервые с октября 2020 года сыграло вничью на выезде в ЛЧ

«Динамо», сыграв на выезде 1:1 с «Зальцбургом», прервало свою безничейную серию на чужих полях в Лиге чемпионов, которая составила 10 матчей (4 победы и 6 поражений). Последний раз киевляне подписывали мировую с хозяевами 28 октября 2020 года - 2:2 с венгерским «Ференцварошем» в групповом раунде.

Среди украинских клубов более продолжительную серию без ничьих в гостях имели только сами динамовцы в 2002-2006 гг.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые безничейные серии украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов