Динамо впервые с октября 2020 года сыграло вничью на выезде в ЛЧ
Гостевая безничейная серия киевлян составила 10 матчей
«Динамо», сыграв на выезде 1:1 с «Зальцбургом», прервало свою безничейную серию на чужих полях в Лиге чемпионов, которая составила 10 матчей (4 победы и 6 поражений). Последний раз киевляне подписывали мировую с хозяевами 28 октября 2020 года - 2:2 с венгерским «Ференцварошем» в групповом раунде.
Среди украинских клубов более продолжительную серию без ничьих в гостях имели только сами динамовцы в 2002-2006 гг.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные гостевые безничейные серии украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
11 (+4-7)
|
Динамо
|
29.10.2002
|
Ньюкасл
|
1:2
|
23.08.2006
|
Фенербахче
|
2:2
|
10 (+5-5)
|
Динамо
|
28.09.1994
|
Бавария
|
0:1
|
04.03.1998
|
Ювентус
|
1:1
|
10 (+4-6)
|
Динамо
|
04.11.2020
|
Барселона
|
1:2
|
27.08.2024
|
Зальцбург
|
1:1
|
9 (+5-4)
|
Шахтер
|
31.07.2007
|
Пюник
|
2:0
|
06.08.2009
|
Тимишоара
|
0:0
|
9 (+3-6)
|
Динамо
|
14.03.1987
|
Бешикташ
|
5:0
|
10.08.1994
|
Силькеборг
|
0:0
|
9 (+2-7)
|
Шахтер
|
19.08.2015
|
Рапид В
|
1:0
|
02.10.2018
|
Лион
|
2:2
|
8 (+4-4)
|
Динамо
|
05.11.1975
|
Акранес
|
2:0
|
30.09.1981
|
Трабзонспор
|
1:1
|
8 (+4-4)
|
Шахтер
|
28.09.2010
|
Брага
|
3:0
|
02.10.2012
|
Ювентус
|
1:1
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