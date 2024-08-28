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Лига чемпионов
28 августа 2024, 12:24 | Обновлено 28 августа 2024, 13:07
367
0

Динамо впервые с октября 2020 года сыграло вничью на выезде в ЛЧ

Гостевая безничейная серия киевлян составила 10 матчей

28 августа 2024, 12:24 | Обновлено 28 августа 2024, 13:07
367
0
Динамо впервые с октября 2020 года сыграло вничью на выезде в ЛЧ
ФК Динамо

«Динамо», сыграв на выезде 1:1 с «Зальцбургом», прервало свою безничейную серию на чужих полях в Лиге чемпионов, которая составила 10 матчей (4 победы и 6 поражений). Последний раз киевляне подписывали мировую с хозяевами 28 октября 2020 года - 2:2 с венгерским «Ференцварошем» в групповом раунде.

Среди украинских клубов более продолжительную серию без ничьих в гостях имели только сами динамовцы в 2002-2006 гг.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые безничейные серии украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

11 (+4-7)

Динамо

29.10.2002

Ньюкасл

1:2

23.08.2006

Фенербахче

2:2

10 (+5-5)

Динамо

28.09.1994

Бавария

0:1

04.03.1998

Ювентус

1:1

10 (+4-6)

Динамо

04.11.2020

Барселона

1:2

27.08.2024

Зальцбург

1:1

9 (+5-4)

Шахтер

31.07.2007

Пюник

2:0

06.08.2009

Тимишоара

0:0

9 (+3-6)

Динамо

14.03.1987

Бешикташ

5:0

10.08.1994

Силькеборг

0:0

9 (+2-7)

Шахтер

19.08.2015

Рапид В

1:0

02.10.2018

Лион

2:2

8 (+4-4)

Динамо

05.11.1975

Акранес

2:0

30.09.1981

Трабзонспор

1:1

8 (+4-4)

Шахтер

28.09.2010

Брага

3:0

02.10.2012

Ювентус

1:1

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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