Украинские клубы забили 700-й мяч на чужих полях в еврокубках

Гол Владислава Ваната в матче с «Зальцбургом» (1:1) стал 700-м для украинских клубов на чужих полях в еврокубковых турнирах. 352 мяча в гостях наши команды забили в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 265 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 57 – в Кубке кубков, 16 – в Лиге конференций, 9 – в Кубке Интертото и 1 – в Суперкубке УЕФА. Наибольший вклад в юбилей внесли «Динамо» – 251 гол, «Шахтер» – 192, «Днепр» – 72, «Металлист» – 39 и «Заря» - 32.

К слову, для самого Ваната гол в ворота «Красных быков» также оказался юбилейным - 30-м в динамовских рядах. 27 мячей он забил за бело-синих в чемпионатах Украины, 2 – в Лиге чемпионов и 1 – в Лиге Европы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые голы украинских клубов в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Минута Соперник Счет 1-й 02.09.1965 КК 1/16 Андрей БИБА Динамо 14' (1:0) Колрейн 6:1 100-й 19.03.1991 КК 1/4 Сергей ЮРАН Динамо 62' (1:0) Барселона 1:1 200-й 02.08.2000 ЛЧ КР2 Андрей ВОРОБЕЙ Шахтер 31' (2:0) Левадия 5:1 300-й 21.11.2006 ЛЧ ГТ Флорин ЧЕРНАТ Динамо 29' (1:0) Стяуа 1:1 400-й 16.02.2011 ЛЧ 1/8 ДУГЛАС КОСТА Шахтер 36' (2:1) Рома 3:2 500-й 07.11.2013 ЛЕ ГТ Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 69' (2:0) Тун 2:0 600-й 25.10.2018 ЛЕ ГТ Томаш КЕНДЗЕРА Динамо 21' (1:0) Ренн 2:1 700-й 27.08.2024 ЛЧ КР4 Владислав ВАНАТ Динамо 29' (1:1) Зальцбург 1:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.