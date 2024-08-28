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Лига чемпионов
28 августа 2024, 12:09 | Обновлено 28 августа 2024, 12:17
141
0

Украинские клубы забили 700-й мяч на чужих полях в еврокубках

Автором юбилейного гола стал Владислав Ванат

28 августа 2024, 12:09 | Обновлено 28 августа 2024, 12:17
141
0
Украинские клубы забили 700-й мяч на чужих полях в еврокубках
ФК Динамо. Владислав Ванат

Гол Владислава Ваната в матче с «Зальцбургом» (1:1) стал 700-м для украинских клубов на чужих полях в еврокубковых турнирах. 352 мяча в гостях наши команды забили в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 265 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 57 – в Кубке кубков, 16 – в Лиге конференций, 9 – в Кубке Интертото и 1 – в Суперкубке УЕФА. Наибольший вклад в юбилей внесли «Динамо» – 251 гол, «Шахтер» – 192, «Днепр» – 72, «Металлист» – 39 и «Заря» - 32.

К слову, для самого Ваната гол в ворота «Красных быков» также оказался юбилейным - 30-м в динамовских рядах. 27 мячей он забил за бело-синих в чемпионатах Украины, 2 – в Лиге чемпионов и 1 – в Лиге Европы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые голы украинских клубов в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Минута

Соперник

Счет

1-й

02.09.1965

КК

1/16

Андрей БИБА

Динамо

14' (1:0)

Колрейн

6:1

100-й

19.03.1991

КК

1/4

Сергей ЮРАН

Динамо

62' (1:0)

Барселона

1:1

200-й

02.08.2000

ЛЧ

КР2

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер

31' (2:0)

Левадия

5:1

300-й

21.11.2006

ЛЧ

ГТ

Флорин ЧЕРНАТ

Динамо

29' (1:0)

Стяуа

1:1

400-й

16.02.2011

ЛЧ

1/8

ДУГЛАС КОСТА

Шахтер

36' (2:1)

Рома

3:2

500-й

07.11.2013

ЛЕ

ГТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

69' (2:0)

Тун

2:0

600-й

25.10.2018

ЛЕ

ГТ

Томаш КЕНДЗЕРА

Динамо

21' (1:0)

Ренн

2:1

700-й

27.08.2024

ЛЧ

КР4

Владислав ВАНАТ

Динамо

29' (1:1)

Зальцбург

1:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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