Украинские клубы забили 700-й мяч на чужих полях в еврокубках
Автором юбилейного гола стал Владислав Ванат
Гол Владислава Ваната в матче с «Зальцбургом» (1:1) стал 700-м для украинских клубов на чужих полях в еврокубковых турнирах. 352 мяча в гостях наши команды забили в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 265 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 57 – в Кубке кубков, 16 – в Лиге конференций, 9 – в Кубке Интертото и 1 – в Суперкубке УЕФА. Наибольший вклад в юбилей внесли «Динамо» – 251 гол, «Шахтер» – 192, «Днепр» – 72, «Металлист» – 39 и «Заря» - 32.
К слову, для самого Ваната гол в ворота «Красных быков» также оказался юбилейным - 30-м в динамовских рядах. 27 мячей он забил за бело-синих в чемпионатах Украины, 2 – в Лиге чемпионов и 1 – в Лиге Европы.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные гостевые голы украинских клубов в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Минута
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
02.09.1965
|
КК
|
1/16
|
Андрей БИБА
|
Динамо
|
14' (1:0)
|
Колрейн
|
6:1
|
100-й
|
19.03.1991
|
КК
|
1/4
|
Сергей ЮРАН
|
Динамо
|
62' (1:0)
|
Барселона
|
1:1
|
200-й
|
02.08.2000
|
ЛЧ
|
КР2
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер
|
31' (2:0)
|
Левадия
|
5:1
|
300-й
|
21.11.2006
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Флорин ЧЕРНАТ
|
Динамо
|
29' (1:0)
|
Стяуа
|
1:1
|
400-й
|
16.02.2011
|
ЛЧ
|
1/8
|
ДУГЛАС КОСТА
|
Шахтер
|
36' (2:1)
|
Рома
|
3:2
|
500-й
|
07.11.2013
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
69' (2:0)
|
Тун
|
2:0
|
600-й
|
25.10.2018
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Томаш КЕНДЗЕРА
|
Динамо
|
21' (1:0)
|
Ренн
|
2:1
|
700-й
|
27.08.2024
|
ЛЧ
|
КР4
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
29' (1:1)
|
Зальцбург
|
1:1
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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