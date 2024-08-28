Гаэль Монфис – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на US Open
29 августа французский теннисист Гаэль Монфис (№45 ATP) продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
Во втором раунде муж Элины Свитолиной сразится против норвежца Каспера Рууда (№8 WTA). Встреча состоится в рамках вечерней сессии на корте Grandstand. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 00:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 3-я встреча теннисистов, счет равный.
В следующем раунде победитель поединка сразится против Роберто Карбальеса Баены (№55 WTA) или Шана Цзюньчена (№72 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роналду порекомендовал клубу «Аль-Наср» именитого француза
Дэн Эванс принял участие в самом продолжительном матче в истории турнира