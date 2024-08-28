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US Open
28 августа 2024, 11:58 | Обновлено 28 августа 2024, 11:59
147
0

Гаэль Монфис – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на US Open

28 августа 2024, 11:58 | Обновлено 28 августа 2024, 11:59
147
0
Гаэль Монфис – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

29 августа французский теннисист Гаэль Монфис (№45 ATP) продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

Во втором раунде муж Элины Свитолиной сразится против норвежца Каспера Рууда (№8 WTA). Встреча состоится в рамках вечерней сессии на корте Grandstand. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 00:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисистов, счет равный.

В следующем раунде победитель поединка сразится против Роберто Карбальеса Баены (№55 WTA) или Шана Цзюньчена (№72 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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