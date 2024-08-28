Киченок / Остапенко – Ани / Фаилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 августа украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.

В первом раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против американского дуэта Джесси Ани / Джессика Фаилла. Встреча состоится 3-м запуском на корте №14 после матча Букша / Сюй – Андреева / Павлюченкова. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Цзян Синьюй / Макото Ниномия – Анна Бондар / Клара Бюрель.

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