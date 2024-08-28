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US Open
28 августа 2024, 10:18 | Обновлено 28 августа 2024, 10:46
263
0

Марта Костюк – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на US Open

28 августа 2024, 10:18 | Обновлено 28 августа 2024, 10:46
263
0
Марта Костюк – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

28 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

Во втором раунде 19-я сеяная украинка сразится против британки Хэрриет Дарт (№78 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №5 после матча Крюгер – Легечка. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Эммы Наварро (№12 WTA) или Аранчи Рус (№93 WTA).

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Хэрриет Дарт Марта Костюк смотреть онлайн US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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