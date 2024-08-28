Марта Костюк – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

Во втором раунде 19-я сеяная украинка сразится против британки Хэрриет Дарт (№78 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №5 после матча Крюгер – Легечка. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Эммы Наварро (№12 WTA) или Аранчи Рус (№93 WTA).

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