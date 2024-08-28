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  4. «При всем уважении». Милевский раскритиковал Шовковского за замену лидера
Лига чемпионов
28 августа 2024, 10:26 |
992
3

«При всем уважении». Милевский раскритиковал Шовковского за замену лидера

Бывший нападающий «Динамо» недоволен действиями тренера по отношению к Андрею Ярмоленко

28 августа 2024, 10:26 |
992
3
«При всем уважении». Милевский раскритиковал Шовковского за замену лидера
Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский раскритиковал главного тренера «бело-синих» Александра Шовковского за замену вингера Андрея Ярмоленко в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 против австрийского «РБ Зальцбурга» (1:1, 1:3 по сумме двух встреч):

«Нельзя снимать таких футболистов, как Ярмоленко. Менять, при всем уважении, на Волошина, снимать Бражко, снимать всех. Как когда-то говорил один тренер, нельзя убирать таких игроков, даже если они уже ходят. Ярмоленко очень опасен и даже если он будет просто ходить, то этим уже будет отвлекать защитников. Он может своей левой «клюшкой» выполнить и забить.

Вот, что я имею в виду. Я не хочу кому-то чего-то советовать, но есть моменты, которые ты понимаешь с возрастом. Нельзя менять Ярмоленко, как бы он ни устал. Его нельзя менять, потому что он может в любой момент выполнить своей левой «клюшкой» и забить. Это опасно для защитников и для «Зальцбурга». Я смотрел всю игру. Все старались, как могли. Нет слов – просто молодцы».

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо Александр Шовковский Артем Милевский Андрей Ярмоленко
Дмитро Вербинський Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 3
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serhiy
Ще ти , бля, 5 копійок пхаєш там де не треба !
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+1
Serhii P.
От чому тобі, Артьомка, тренером ніколи не стати. Тому що ти оцінюєш гру суб'єктивно. Ярмоленка потрібно було міняти ще раніше, він фізично підсідає після 20-30 хв, проведених на полі.
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+1
Олег Цюцяк
Повторення одної і тої ж фрази про ліву ключку у двох абзацак підряд може бути небезпечною ознакою алкогольної енцефалопатії
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0
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