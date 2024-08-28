Тренер Зальцбурга оценил уровень Динамо после матчей квалификации ЛЧ

Главный тренер «РБ Зальцбург» Пепейн Лейндерс поделился эмоциями от ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов с «Динамо» (1:1, первый матч 2:0).

«Я сказал нашим игрокам, что мы заслуживаем играть в Лиге чемпионов. Вы все видели, насколько сильна команда «Динамо», мы это увидели и в ответном матче. Киевляне заслуживают быть сильной командой. Впервые в истории две команды из Австрии будут играть в ЛЧ, мы этого заслужили», – сказал Лейндерс.



Ранее защитник «Зальцбурга» Амар Дедич прокомментировал выход в основной раунд Лиги чемпионов после двухматчевого противостояния с «Динамо».