Тренер Зальцбурга оценил уровень Динамо после матчей квалификации ЛЧ
Австрийцы вышли в основной этап Лиги чемпионов 2024/25
Главный тренер «РБ Зальцбург» Пепейн Лейндерс поделился эмоциями от ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов с «Динамо» (1:1, первый матч 2:0).
«Я сказал нашим игрокам, что мы заслуживаем играть в Лиге чемпионов. Вы все видели, насколько сильна команда «Динамо», мы это увидели и в ответном матче. Киевляне заслуживают быть сильной командой. Впервые в истории две команды из Австрии будут играть в ЛЧ, мы этого заслужили», – сказал Лейндерс.
Ранее защитник «Зальцбурга» Амар Дедич прокомментировал выход в основной раунд Лиги чемпионов после двухматчевого противостояния с «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наивысшее признание получил Паоло Мальдини
Валерий Василенко – о списке игроков, вызванных Ребровым на сентябрьские матчи