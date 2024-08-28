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  4. Тренер Зальцбурга оценил уровень Динамо после матчей квалификации ЛЧ
Лига чемпионов
28 августа 2024, 10:35 |
778
0

Тренер Зальцбурга оценил уровень Динамо после матчей квалификации ЛЧ

Австрийцы вышли в основной этап Лиги чемпионов 2024/25

28 августа 2024, 10:35 |
778
0
Тренер Зальцбурга оценил уровень Динамо после матчей квалификации ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепейн Лейндерс

Главный тренер «РБ Зальцбург» Пепейн Лейндерс поделился эмоциями от ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов с «Динамо» (1:1, первый матч 2:0).

«Я сказал нашим игрокам, что мы заслуживаем играть в Лиге чемпионов. Вы все видели, насколько сильна команда «Динамо», мы это увидели и в ответном матче. Киевляне заслуживают быть сильной командой. Впервые в истории две команды из Австрии будут играть в ЛЧ, мы этого заслужили», – сказал Лейндерс.

Ранее защитник «Зальцбурга» Амар Дедич прокомментировал выход в основной раунд Лиги чемпионов после двухматчевого противостояния с «Динамо».

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Пепейн Лейндерс Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо
Дмитро Олійник Источник: Kronen Zeitung
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