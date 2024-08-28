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  4. Защитник Зальцбурга: «Мы знали, что Динамо будет давить, им это удалось»
Лига чемпионов
28 августа 2024, 08:58 |
241
0

Защитник Зальцбурга: «Мы знали, что Динамо будет давить, им это удалось»

Амар Дедич – об ответной встрече с киевлянами

28 августа 2024, 08:58 |
241
0
Защитник Зальцбурга: «Мы знали, что Динамо будет давить, им это удалось»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Тымчик и Амар Дедич

Защитник «Зальцбурга» Амар Дедич прокомментировал выход в основной раунд Лиги чемпионов после двухматчевого противостояния с «Динамо».

Ответная встреча в Австрии завершилась вничью 1:1, в первой игре «РБ Зальцбург» победил 2:0.

«Сейчас трудно подобрать слова. Отличные четыре игры – мы заслужили. Конечно, было сложно, потому что мы знали, что «Динамо» будет давить на нас из-за результата в первой игре. И им это удалось. Но я все равно считаю, что мы хорошо оборонялись все 90 минут и заслужили выход дальше», – сказал Дедич.

В 3-м раунде квалификации «Зальцбург» обыграл «Твенте» – 2:1, 3:3.

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо
Владимир Клепач Источник: Kronen Zeitung
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