Элина Свитолина – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде 27-я сеяная Элина сразится против еще одной украинки Ангелины Калининой (№55 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте №17 после матча Наварро – Рус. Ориентировочное время начала поединка – 23:30 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, пока что побеждала только Свитолина.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Татьяны Марии (№99 WTA) или Коко Гофф (№3 WTA).

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