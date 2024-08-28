Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
28 августа 2024, 09:52 |
62
0

Элина Свитолина – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на US Open

28 августа 2024, 09:52 |
62
0
Элина Свитолина – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

28 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде 27-я сеяная Элина сразится против еще одной украинки Ангелины Калининой (№55 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте №17 после матча Наварро – Рус. Ориентировочное время начала поединка – 23:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, пока что побеждала только Свитолина.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Татьяны Марии (№99 WTA) или Коко Гофф (№3 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Осака не сдержала слез после первой за 3 года победы на US Open
ФОТО. Свитолина и Монфис прогулялись по Нью-Йорку в выходной день
ВИДЕО. Андрееску в матче с Паолини выполнила «читерский» удар
Элина Свитолина смотреть онлайн US Open 2024 Ангелина Калинина
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионка US Open 2017 проиграла матч первого круга со счета 6:0, 3:0
Теннис | 27 августа 2024, 09:59 3
Чемпионка US Open 2017 проиграла матч первого круга со счета 6:0, 3:0
Чемпионка US Open 2017 проиграла матч первого круга со счета 6:0, 3:0

Слоан Стивенс не смогла дожать Клару Бюрель

Три украинки сыграют в миксте US Open 2024
Теннис | 27 августа 2024, 23:12 0
Три украинки сыграют в миксте US Open 2024
Три украинки сыграют в миксте US Open 2024

В смешанном парном разряда выступят сестры Киченок и Даяна Ястремская

Зальцбург – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 27.08.2024, 19:40
Зальцбург – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Зальцбург – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
Футбол | 27.08.2024, 23:59
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
Футбол | 28.08.2024, 07:11
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 161
Футбол
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
27.08.2024, 07:36 1
Бокс
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
27.08.2024, 23:55 201
Футбол
Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
26.08.2024, 10:49
Бокс
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
26.08.2024, 13:25 18
Футбол
Усик объяснил, почему посещает православную церковь московского патриархата
Усик объяснил, почему посещает православную церковь московского патриархата
27.08.2024, 07:25 32
Бокс
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
28.08.2024, 06:23 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем