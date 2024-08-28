Вратарь РБ Зальцбург: «Во втором тайме Динамо действовало лучше»

Вратарь «РБ Зальцбург» Янис Бласвих прокомментировал проход в основной раунд Лиги чемпионов после двухматчевого противостояния с «Динамо».

Ответная встреча в Австрии завершилась вничью 1:1, в первой игре «РБ Зальцбург» победил 2:0.

«Мы ожидали, что сегодня будет сложно. В первом тайме у нас было несколько хороших моментов, но во втором «Динамо» действовало лучше, и наш прессинг был не таким эффективным.

Квалификация в Лигу чемпионов – это очень много значит для каждого игрока, который был сегодня на поле. В этом розыгрыше так много серьезных соперников, с большим количеством качественных игроков. Но нет какого-то конкретного клуба, с которым я хотел бы встретиться», – сказал Янис.