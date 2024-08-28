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Лига чемпионов
28 августа 2024, 08:35 | Обновлено 28 августа 2024, 08:46
464
0

Вратарь РБ Зальцбург: «Во втором тайме Динамо действовало лучше»

Янис Бласвих рад, что команда пробилась в основной раунд ЛЧ

28 августа 2024, 08:35 | Обновлено 28 августа 2024, 08:46
464
0
Вратарь РБ Зальцбург: «Во втором тайме Динамо действовало лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янис Бласвих (слева)

Вратарь «РБ Зальцбург» Янис Бласвих прокомментировал проход в основной раунд Лиги чемпионов после двухматчевого противостояния с «Динамо».

Ответная встреча в Австрии завершилась вничью 1:1, в первой игре «РБ Зальцбург» победил 2:0.

«Мы ожидали, что сегодня будет сложно. В первом тайме у нас было несколько хороших моментов, но во втором «Динамо» действовало лучше, и наш прессинг был не таким эффективным.

Квалификация в Лигу чемпионов – это очень много значит для каждого игрока, который был сегодня на поле. В этом розыгрыше так много серьезных соперников, с большим количеством качественных игроков. Но нет какого-то конкретного клуба, с которым я хотел бы встретиться», – сказал Янис.

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо
Владимир Клепач Источник: УЕФА
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