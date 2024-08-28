Украина. Премьер лига28 августа 2024, 04:41 | Обновлено 28 августа 2024, 04:49
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Источник: ЛНЗ планирует усилиться форвардом из Израиля
Осама Халайла будет подписан для замены травмированного Марка Ассинора
28 августа 2024, 04:41 | Обновлено 28 августа 2024, 04:49
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Черкасский клуб ЛНЗ планирует усиливать состав команды на позиции нападающего.
К ЛНЗ должен присоединиться израильтянин Осама Халайла. Последним клубом 26-летнего форварда была Габала из Азербайджана.
Габаритный игрок (рост – 188 см) перейдет в команду УПЛ в статусе свободного агента.
Необходимость усилить конкуренцию на острие атаки возникла после тяжелой травмы Марка Ассинора.
В прошлом сезоне Осама за азербайджанский клуб Габала провел 38 матчей и отличился 10 голами.
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