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Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 04:41 | Обновлено 28 августа 2024, 04:49
168
0

Источник: ЛНЗ планирует усилиться форвардом из Израиля

Осама Халайла будет подписан для замены травмированного Марка Ассинора

28 августа 2024, 04:41 | Обновлено 28 августа 2024, 04:49
168
0
Источник: ЛНЗ планирует усилиться форвардом из Израиля
ФК Маккаби Тель-Авив. Осама Халайла

Черкасский клуб ЛНЗ планирует усиливать состав команды на позиции нападающего.

К ЛНЗ должен присоединиться израильтянин Осама Халайла. Последним клубом 26-летнего форварда была Габала из Азербайджана.

Габаритный игрок (рост – 188 см) перейдет в команду УПЛ в статусе свободного агента.

Необходимость усилить конкуренцию на острие атаки возникла после тяжелой травмы Марка Ассинора.

В прошлом сезоне Осама за азербайджанский клуб Габала провел 38 матчей и отличился 10 голами.

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ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Габала Марк Ассинор ТаТоТаке свободный агент
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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