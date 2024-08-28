Источник: ЛНЗ планирует усилиться форвардом из Израиля

Черкасский клуб ЛНЗ планирует усиливать состав команды на позиции нападающего.

К ЛНЗ должен присоединиться израильтянин Осама Халайла. Последним клубом 26-летнего форварда была Габала из Азербайджана.

Габаритный игрок (рост – 188 см) перейдет в команду УПЛ в статусе свободного агента.

Необходимость усилить конкуренцию на острие атаки возникла после тяжелой травмы Марка Ассинора.

В прошлом сезоне Осама за азербайджанский клуб Габала провел 38 матчей и отличился 10 голами.